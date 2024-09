“Negros de mostrar y negros de esconder”: respuesta a una columna racista

Poco se sabe en la actualidad acerca de las atrocidades cometidas por los europeos esclavistas quienes, a finales del siglo XV, iniciaron la más espeluznante expresión de barbarie perpetrada por la especie humana, la cual, por cierto, no se divide en razas como muchos piensan. Así lo demostró la ciencia al descubrirse y completarse el genoma humano. Se comprobó que el mapa genético de los seres humanos es exactamente igual a pesar de las diferencias fenotípicas que existen entre los diferentes grupos que hoy, de manera equivocada, algunos siguen llamando negros, blancos, amarillos o rojos.

Dichas diferencias fenotípicas fueron la excusa para difundir una narrativa de superioridad, bondad y pureza asociada a lo blanco. Así mismo, una de inferioridad, maldad y suciedad asociada a lo negro. Por medio de relatos historiográficos normalizaron la idea de que las personas de piel clara deben ostentar el poder por derecho natural, mientras que los otros grupos deben someterse a la opresión al punto de llegar a ser separados de su condición humana.

El objetivo era justificar la captura, tortura, compra, venta, esclavización, violación y asesinato de las personas no “blancas”. En el caso de los africanos, existen textos que datan de los siglos XVI y XVII donde expedicionarios europeos sostienen que los negros son bestias sin alma, animales sin cabeza o simplemente objetos disponibles según la demanda colonialista. La causa más perversa de la ideología racista fue despojar a los africanos de su condición de humanos para reducirlos al lugar de muebles cosas de quitar y poner, o bien de mostrar y esconder.

La esclavización en Colombia fue abolida legalmente en 1851. Sin embargo, la narrativa racista sigue viva en la mente de muchas personas. Bien lo evidencia Diego Martínez Lloreda, exdirector de El País de Cali, en una paupérrima columna publicada hace unas semanas por Las Dos Orillas. Allí hace referencia a la vicepresidenta Francia Márquez y al canciller Luis Gilberto Murillo. El periodista desarrolla una serie de planteamientos, escritos todos desde las insensateces que nacen de sus privilegios jamás cuestionados. Y concluye diciendo que “hay negros de mostrar y negros de esconder. Murillo está entre los primeros y Márquez encabeza los segundos”.

Martínez Lloreda y otros muchos todavía piensan que los afros somos entes sin voluntad a la espera del sello de aprobación de un hombre blanco que venga a decirnos cual de nosotros es un negro aceptable y cual merece latigazos o lapidaciones.

Hay que tener instalada en la conciencia una versión demasiado arcaica de la ideología racista como para pesar y, peor aún, dicir que los negros somos objetos para mostrar, o para decorar, o para esconder. Y hay que ser demasiado insensato para jactarse de no ser racista solo porque uno de esos negros le parece poco molesto, mesurado y prudente, adjetivos con los cuales se refiere al actual ministro de Relaciones Exteriores.

Indigna el irrespeto manifiesto al hablar de dos personajes de la política colombiana desde su condición de personas racializadas. Como si no fueran, primera y únicamente, personas. Ahora bien, personas relevantes del sector público, al igual que tantos otros de quienes nadie resalta el color de la piel.

Esto sin hablar me la misoginia desmedida en contra de una mujer que encarna casi todas las intersecciones posibles y, aun así, llegó a la segunda dignidad más alta del ejecutivo, donde tipejos como el columnista en cuestión, jamás imaginaron. No me sorprende leer ese aluvión de desfachateces escritas por un racista. Me sorprende es que todavía existan medios de comunicación en nuestro país dispuestos a publicar y difundir ese tipo de pensamiento.