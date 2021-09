La furia de gobernar

Parece que los radicales sólo pudieran gobernar con furia. Como si entendieran su oficio de la manera más elemental, y con frecuencia brutal, reducido a la impartición de órdenes. Como si gobernar fuera solamente mandar. Como si esa fuese fórmula única e infalible para conseguir sus propósitos, que desde su óptica se concretan en la obediencia de los demás. De manera que siempre buscan imponer su voluntad. Sin oposición. Sin alternativas. Como si fueran dueños exclusivos del buen criterio y de la verdad. Como si solo a ellos les correspondiera interpretar la historia del pasado y sentar las bases de la del futuro. Y punto.

Treinta años después de la caída del Muro de Berlín, si viviera Charles Chaplin tendría otra vez motivos para disfrazarse de dictador, y encaramado en un escritorio, darle vueltas a un globo terráqueo de caucho inflado y sostenido en la punta de un dedo, y hacer todas esas monerías geniales y profundas que se le ocurrieron, ahora para denunciar el autoritarismo que, al avanzar el siglo XXI, se abre otra vez paso, poco a poco, como lo hizo a la misma altura del siglo anterior.

Ahí están los talibán, instalados en el poder en Kabul, endulzando el oído de los políticos y los medios de los fugitivos occidentales “campeones de la democracia” con un discurso que no se escucha ni se tiene en cuenta en las provincias; en ese país profundo donde en una semana retrocedieron más de veinte años y no se respeta ni a las mujeres ni a los que no hagan profesión de fe y muestren sometimiento absoluto a las obstinaciones del nuevo régimen.

Ahí está el presidente brasileño sacando gente a la calle a que lo defienda ante la inconformidad de ciertos sectores, y amenazando con profundizar el retroceso de la historia de su país, después de hacer de la pandemia un manejo burlón, desconocedor, arrogante y carente de consideración con las víctimas, que terminaron puestas por debajo de las consideraciones económicas.

Ahí están monarcas a la antigua, que todavía quedan, aferrados al poder y haciendo gala de todo lo que han podido hacer quienes ocuparon su lugar a lo largo de los últimos siglos. Con socios occidentales capaces de ir a bailar “danzas de espadas” bajo el efecto de un embrujo tiránico que no deja de tener adeptos, o por lo menos admiradores, en el que se ha considerado hasta ahora mundo democrático. Como en Arabia Saudita.

Ahí están dictadores en la cola y a la cabeza de dinastías deificadas que lavan el cerebro de la gente con la idea de que sólo los miembros de una familia tienen como destino señalar el destino de todo un pueblo. Como en Corea del Norte. Otros que a nombre de la dignidad permiten que su pueblo viva en condiciones indignas, mientras sostienen la consigna de echarles la culpa a otros. Como en Cuba o Venezuela. Y no falta quien imparta la orden de que a todo criminal, o sospechoso, se le debe ejecutar en el acto. Como en Filipinas. Ni quien se haga elegir indefinidamente, echando a la cárcel al que se le atraviese, o desviando aviones para capturar opositores o disidentes. Como en Nicaragua o Bielorrusia.

Tampoco faltan pequeños comediantes, aprendices del arte de gobernar, que a través de “diplomáticos” improvisados no tienen pudor para mermarles gracia, alma, ánimo, respeto y prestigio a unos escritores al clasificarlos como neutros, esto es insípidos, y mostrarlos como objetos intrascendentes en una feria del libro, mientras a otros los tratan de ocultar, para que no vayan a hablar mal del gobierno en un escenario donde a unos y otros ya los conocen y los respetan suficientemente por su propios méritos. Como en Colombia.

En medio de una nueva oleada de tendencias autoritarias de diferente intensidad, que afecta a varias decenas de países en todos los continentes, para no hablar de los partidos de esa tendencia que no han conseguido el poder, se hace más urgente avanzar en la lucha por la democracia, en una acepción que evite los abusos de definiciones peregrinas de las que echan mano en muchas partes para denominar democracia cualquier cosa.

La tarea de defensa de la democracia, centrada en aquellos principios y valores que emanaron de la Revolución Francesa, fortalecidos en particular por una concepción ampliada de los derechos humanos, tiene por fortuna protagonistas en muchas partes. Todos ellos han de saber que la búsqueda de sociedades democráticas se tiene que abrir paso en medio de los vaivenes de un mundo que avanza sin cesar de manera desordenada y confusa, como corresponde a épocas de nuevas definiciones.

El péndulo de la voluntad política de los pueblos, allí donde existió una tradición de trayectorias más o menos predecibles entre derecha e izquierda, ya no oscila entre esos dos puntos de atracción, como pudo suceder en la segunda mitad del siglo XX, sino que se mueve de un lado para otro en medio de una explicable incertidumbre. Razón por la cual el acierto en la búsqueda del camino a seguir, en cada sociedad conforme a sus particularidades, es al tiempo un reto y una obligación que se debe asumir cuanto antes.

En esa búsqueda será necesario estar en estado de alerta para no caer en la trampa del populismo, hábil por naturaleza en buscar los atajos que conducirían al autoritarismo, de pronto por la vía electoral, que es el blindaje tras el cual se han logrado parapetar en el poder unos cuántos jefecitos con médula de autócratas.

De manera que si bien es urgente reforzar la participación popular en la vida política, en busca de avances democráticos, dicha participación, fortalecida, se ha de centrar en los elementos esenciales de una propuesta de sociedad abierta, libre, propositiva, optimista, creativa, respetuosa de la existencia de puntos de vista alternativos y de una vez sabedora de la necesidad de una sana oposición política.

Ante la impotencia frente a la necesidad de que se aceleren los procesos históricos de esos países que ahora figuran en la lista de los regímenes autoritarios, hasta que se vean rayos de aurora en medio de la angustia por noches ya muy largas, allí en donde todavía se puede hay que insistir en el avance de la democracia, aprovechando todas las oportunidades posibles. Pero hay que hacerlo con unos puntos fundamentales en claro, y con la atención abierta para no caer en manos de redentores, sabelotodo, acomodadores de verdades, ilusionistas de una ilustración que no tienen, pero sobre todo furiosos autoritarios encubiertos, que cuando llegan al poder desatan tragedias.