Tenemos que sacar este país adelante

En una democracia el inicio de cada gobierno es nueva oportunidad de hacerlo todo mejor, no solo para quienes asumen las riendas del poder sino para la nación entera. Debemos celebrar que esa oportunidad se renueve periódicamente, y desear que así siga siendo. No es necesario que todo el mundo esté de acuerdo con el gobierno de turno. Siempre puede haber razones para el desacuerdo y debe haberlas, sobre todo, para el sano ejercicio de la oposición, que ha de ser leal a los fines de ese estado de derecho pactado en 1991, que implica derechos y también obligaciones para gobernantes y gobernados. Pacto que no podemos tratar como letra muerta ni entender como cuestión de abogados, sino como carta nacional de navegación, conocida y puesta en marcha en la totalidad de sus dimensiones.

En medio del desorden, los abusos, la discriminación y la mezquindad, que han llevado a divisiones apasionadas e inclusive a levantamientos armados, no se puede negar que en lo más profundo de la sociedad colombiana se ha mantenido vivo el anhelo de llegar a una verdadera democracia. Es posible que cada quién tenga su propia versión de ese propósito, pero en todo caso, desde los más diversos sectores de nuestra sociedad y de nuestra geografía, se ha trabajado sin pausa para conseguirlo y consolidarlo. Al mismo tiempo, jamás han cesado los reclamos y protestas cuando alguien ha encontrado obstruidos los canales de conquistas sociales y ejercicio de sus derechos. Afortunadamente, también hemos sido capaces de llegar a consensos, como lo demuestran el proceso que llevó a la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz un cuarto de siglo más tarde.

La alternación en la jefatura del estado, sobre la base de diferentes credos políticos, interpretaciones de la economía y manejo de los problemas sociales, no sólo es deseable, sino que constituye elemento de fortalecimiento democrático. Nada mejor que contar con opciones verdaderamente diferenciadas a la hora de escoger y apoyar con el voto uno u otro proyecto político. Una vez obtenido el apoyo de la mayoría ciudadana, a cada nueva administración hay que abrirle espacios para que le sirva a la nación. No hacerlo es pensar, equivocadamente, que el ejercicio del gobierno solo beneficia o perjudica a sus protagonistas y no al conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, la tarea de gobernar debe estar siempre expuesta a la luz pública y sometida al escrutinio ciudadano, que ha de velar con atención por el respeto a la institucionalidad y la vigencia de todos los derechos en ella consagrados.

A pesar de que exista entre nosotros ese ánimo, a veces disperso, de conseguir una sociedad democrática, flotan todavía en el ambiente ideas arcaicas respecto del poder, como la de atribuir a los gobiernos, y a los presidentes, poderes que en realidad no tienen. La muestra está en que, aún en sectores sociales insospechados, todavía se piensa que un presidente puede hacer lo que le parezca. Y, a partir de esa idea, se alimentan ilusiones desmedidas que corren el riesgo de marchitarse, o germinan las malezas del temor y la desconfianza. Tal vez se trate de un atavismo procedente de ese período de gestación de trescientos años que precedió a los doscientos de nuestra vida republicana, cuando los virreyes ejercían un poder que no se podía controvertir desde las galerías populares.

Muchos no saben, ni calculan, que con frecuencia el Estado no está a la altura de la fuerza tremenda de la sociedad. De manera que es posible que la propia sociedad no se dé cuenta de la fuerza que ha llegado a acumular. Razón por la cual no ejerce esa fuerza, que se debe tramitar mediante una interlocución permanente con los representantes del Estado, y se deja libre el espacio para que los gobiernos decidan a su manera, de pronto con las mejores intenciones, sin acertar como lo harían si estuvieran enterados y se pudieran beneficiar de la sabiduría que proviene de la gama más amplia de las experiencias sociales. Frente a ello, los gobernantes deben saber que en sus manos tienen apenas un segmento del poder, que es importante pero que aislado no sirve tanto como serviría si se establece un permanente diálogo con todos los sectores. Por lo cual les asiste el deber de mantener abierta una interlocución fluida con la gama más variada de representantes de un entramado complejo, inserto en un país diverso y geográficamente federal.

Dentro de la lista de nuestras debilidades políticas no figura, afortunadamente, la proclividad al autoritarismo ni la dictadura. En cambio, aparte del clientelismo, la compra de votos y la carencia de partidos enraizados en la sociedad, el principal defecto de la democracia colombiana es el de la tendencia al unanimismo. El empleo público se convirtió temprano en una forma de sustento para mucha gente que no trabajaba en la agricultura, el comercio o la industria incipiente. Cuando el Frente Nacional desdibujó las fronteras entre los partidos, se consolidó la idea de que “para todos hay cupo y hay que arreglárselas para estar siempre en el gobierno”. De ahí que el ejercicio de la oposición fue siempre visto con menosprecio, o como extravagancia o equivalente al suicidio político. Hasta que Alfonso López Michelsen se atrevió a fundar el MRL y más tarde Virgilio Barco vino a recordar que la oposición resulta esencial en un estado democrático.

No se puede negar que, en gran medida, el país funciona sobre la base de la acción de millones de colombianos que, desde actividades pequeñas o incipientes hasta empresas de gran envergadura, impulsan la vida cotidiana de la nación. En muchos casos esos emprendedores no escuchan ni les creen a los noticieros, ni le dan importancia al seguimiento cotidiano de las acciones gubernamentales, y viven su vida sin estar esperando que el gobierno les haga, les diga, les otorgue, les de beneficios, o los moleste. Otros, en virtud de la magnitud o la sofisticación de sus actividades, vinculadas a procesos de dimensión nacional e internacional, hacen mejor que nadie seguimiento de las decisiones gubernamentales y las ponen a prueba no solo frente a sus intereses sino a las realidades y tendencias de procesos económicos fluctuantes, que exigen pericia, paciencia e ingenio para sobrevivir.

Nada más peligroso, bajo las actuales circunstancias, que el desánimo o el destierro de quienes protagonizan todos esos emprendimientos, grandes y pequeños, a lo largo y ancho del país. Su voluntad de apoyo, no necesariamente a uno u otro gobierno sino a la causa profunda del progreso de la nación, es requerida en este momento. De nada les sirve guardar silencio, dejar de trabajar u oponerse de antemano a las decisiones de funcionarios que a lo mejor nunca han manejado una empresa, que en algunos casos ni siquiera tienen experiencia en el manejo de los asuntos públicos, o que han dedicado su vida a especular y hacer anuncios, criticar y hacer propuestas sin el peso de las responsabilidades que implica el estar investidos de un poder que ahora seguramente desean ejercer lo mejor que puedan. Nada peor que unos se dediquen a gobernar y otros a hibernar.

Es posible que esos atavismos ya mencionados sobre el gobierno, la oposición y el unanimismo, además de cierto sentimiento de “orfandad política”, se hayan extendido en nuestros días al sector empresarial. Es posible que en el ejercicio de dicha actividad se haya establecido la costumbre de estar siempre con el gobierno. Tal vez a muchos se les volvió indispensable que haya un gobierno amigo, que los entienda, que hable su idioma, y que los proteja de antemano. Por lo cual es explicable que les parezca preocupante un gobierno que no sea por definición su amigo. Con el que no haya familiaridad. Con cuyos representantes no se crucen en los salones de los clubes.

El país se tiene que acostumbrar a que exista alternación en el ejercicio del poder. A que existan un gobierno y una oposición dialogantes. También a que se desarrolle, con nuevos protagonistas desde la orilla del Estado, un diálogo sincero y permanente con los empresarios, que permita entender cómo funciona de verdad ese sector del país. La acción empresarial resulta fundamental para el avance o el retroceso de la nación, y en ese diálogo con el gobierno debe aflorar de una parte una enorme dosis de comprensión y de la otra un claro compromiso social. Una de las premisas fundamentales de dicho encuentro ha de ser la de que a este país sólo lo sacaremos adelante con solidaridad. Sin regalos, gratuidades injustificadas, ni privilegios indebidos para nadie. Sin confrontaciones primitivas e innecesarias. Con confianza en la democracia y en nuestras posibilidades de ser cada día mejores. Nadie puede imaginar lo lejos que puede llegar Colombia si dejamos de lado prevenciones innecesarias, y sobre todo si podemos afrontar el futuro con optimismo, dejando atrás para siempre esa idea peyorativa y pesimista que tanto daño nos ha hecho y nos puede hacer.