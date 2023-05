Dónde poner las prioridades

Según el DANE, la pobreza multidimensional cayó más de tres puntos porcentuales en 2022. Es la mayor reducción observada de un año a otro desde 2010. Las dos condiciones estructurales de pobreza que más cayeron fueron la inasistencia escolar y la falta de aseguramiento en salud.

Actualmente, el 12,9 % de la población colombiana queda clasificada como “pobre multidimensional”, lo que significa pertenecer a un hogar donde hay carencias en por lo menos la tercera parte de los 15 indicadores que se tienen en cuenta. En 2010 eran pobres multidimensionales el 29,7 % de los colombianos.

Las condiciones de pobreza que afectan a más personas y hogares son el trabajo informal y el bajo logro educativo: perjudican, respectivamente, al 72,7 % y 40,9 % de los hogares. Es aquí donde el Gobierno debería poner las prioridades si de verdad quiere mejorar las condiciones de vida del grueso de la población y no solamente las de algunos grupos de interés. Por ejemplo, las barreras de acceso a los servicios de salud, que tanto le preocupan al Gobierno, afectan apenas al 2 % de los hogares. La insistencia en reformar el sistema de salud no se debe a este 2 % sino al embeleco de ampliar el tamaño del sector público y tener un mayor control sobre los recursos del sistema para que no pasen por las EPS y beneficien más a los funcionarios públicos.

Como el Gobierno está tan desubicado en las prioridades, los problemas más extendidos siguen prácticamente igual: los cambios en la informalidad y en el logro educativo en 2022 fueron estadísticamente insignificantes, según el DANE. La reforma laboral no hará nada por reducir la informalidad; es posible más bien que la aumente, como lo señalan todos los que han estudiado las causas de este problema. Pero mejorará las condiciones laborales de quienes tienen empleos formales, especialmente si están sindicalizados.

El Gobierno no menciona en ninguna parte la necesidad de una profunda reforma educativa para enfrentar el problema de los bajos logros educativos. Según las pruebas Saber 11, los estudiantes cada vez aprenden menos: el puntaje promedio en Bogotá, Cali y Medellín ha bajado de 275 en 2016 a 264 en 2021, el último año con información. El deterioro ha sido más agudo en las demás ciudades. Muy pocos estudiantes logran calificaciones aceptables para el grado en el que se encuentran. Ni siquiera Alejandro Gaviria cuando era ministro de Educación se atrevió a proponer una reforma de la educación, aunque sí dio la pelea por defender el sistema de salud.

La administración de Petro se entusiasma con sus propias fantasías, pero no con los avances del país, ni los que hubo en el pasado ni los que todavía se observan a pesar de sus acciones. Cualquier otro gobierno habría hecho un gran despliegue de éxito con dos noticias recientes bastantes positivas: el aumento anual de más de 5 % en la población ocupada (según el último dato para el mes de marzo) y el crecimiento anual del PIB de más del 3 % (para el primer trimestre de 2023). Como los críticos del Gobierno están convencidos de que todo anda mal, tampoco han dado suficiente despliegue a estos datos recientes, que son demostración de la resiliencia de la economía, más que de aciertos del Gobierno.

Así que, por un lado, tenemos un Gobierno con la mira desenfocada y, por el otro, unos críticos obsesionados con que se cumplan sus predicciones de crisis. Mal augurio. Si al menos celebraran juntos que la pobreza multidimensional es más baja que nunca.