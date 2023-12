NoMeClasifique o la trampa de la identidad

Colombia podría fácilmente caer en la trampa de la identidad que se está extendiendo por los colegios, universidades, instituciones y empresas en Estados Unidos. La trampa consiste en hacer que cada persona se defina, se relacione socialmente y se exprese al hablar y escribir, según su raza, inclinación sexual y otras dimensiones de su “identidad”. Los hombres blancos heterosexuales son los malos de la película, puesto que históricamente han sido los privilegiados, y así deben admitirlo y tratar de expiarlo ante los demás grupos. Cada uno de los otros grupos son víctimas y sufren por razones que quienes no son parte de su mismo grupo no están en capacidad de entender y no deben siquiera pretender hacerlo. A cada grupo pertenece además una forma de expresión cultural e, incluso, un conjunto de “verdades” que nadie puede cuestionar.