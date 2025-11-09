Ahorro menor que inversión lleva al colapso y no se evita con medidas de mercado

Resume e infórmame rápido

La solución del sistema no puede hacerse por los procedimientos regulares de mercado que reducen el ahorro. Estamos en una economía en desequilibrio que solo se puede superar con un modelo de desequilibrio. Se requiere un modelo, acuerdo o conciliación basado en la elevación de la tasa de ahorro, y en la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente. Así las cosas, se provoca la elevación del ahorro que aumenta la oferta, y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente que disminuye la demanda.

Como lo señalé en varias columnas, la economía pasó de un estado de ahorro mayor que la inversión (oferta mayor que la demanda) a ahorro menor que la inversión (oferta menor que la demanda). La solución estaba condicionada a un modelo que eleve la tasa de ahorro, y más, reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente a menos de 5 % del PIB.

La verdad es que la igualdad entre la oferta y la demanda se quebró. La economía pasó a un estado de oferta menor que la demanda, que no es sostenible El ahorro decayó y el déficit fiscal y en cuenta corriente aumentó. Lo que se requería es un modelo que devalúe la moneda, eleve el ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente. Como no se hizo, el déficit fiscal aumentó y también en cuenta corriente, y la suma de los déficits supera el 10 % del PIB, el más alto de la OCDE. La economía entró en estado de oferta menor que la demanda, ahorro menor que la inversión, que no es sostenible y conduce al colapso.

La igualdad entre la oferta y la demanda se quebró. La oferta es determinada por el ahorro y el empleo formal, como lo confirman los estudios econométricos, y la demanda por la inversión, y los déficits fiscal y en cuenta corriente.

En los cálculos de producción del DANE se asume que la oferta y la demanda son iguales, y el producto se calcula por el lado de la demanda. La producción y los ingresos fiscales se sobrestiman e inducen a aumentar el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Las soluciones ideales de mercado, como el tipo de cambio flexible y el alza de la tasa de interés, no son sostenibles. Lo que se requiere es un modelo o acuerdo que devalúe la moneda, eleve el ahorro y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente a menos de 5 % del PIB.

La verdad es que la igualdad entre la oferta y la demanda se quebró. El ahorro (oferta) decayó y el déficit fiscal y en cuenta corriente (demanda) aumentó. Lo que se requería es un modelo que devalúe la moneda, eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente. Como no se hizo, la tasa de ahorro declinó, el déficit fiscal y en cuenta corriente aumentó, y la suma de los dos déficits supera el 10 % del PIB, y conduce al colapso.

La economía pasó a un estado de oferta menor que la demanda, ahorro menor que la inversión, que no es sostenible. La oferta no crea su propia demanda.

No hay otro camino que un modelo que devalúe la moneda en forma drástica, eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente. Así las cosas, el aumento del ahorro y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente se tornan como las principales fuentes de crecimiento.