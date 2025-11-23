El ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión

Resume e infórmame rápido

Como lo reiteré en la última columna, no hay otra opción que devaluar la moneda en forma drástica y elevar la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente a menos de 5% del PIB. Como no se hizo, la moneda se revaluó, la tasa de ahorro bajó, los déficits fiscales y en cuenta corriente aumentan, y el sistema tiende al colapso.

Según las cifras del DANE el crecimiento del producto año corrido a junio de 2025 fue de 2,9%, y se explica principalmente al aumento del consumo del Gobierno de 7,1%. El consumo privado creció 3,9%, las importaciones 10,7%, las exportaciones solo 1,4% y la inversión 2,9%.

La verdad es que la igualdad entre el ahorro y la inversión se quebró, y no se puede lograr mediante procedimientos de mercado. No hay otra opción que ampliar la intervención en el mercado cambiario para devaluar la moneda y elevar el ahorro, y en los sectores fiscal y externo para reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente, respectivamente.

La verdad es que el sistema tiende a un estado de ahorro menor que la inversión, oferta menor que la demanda, que no puede conciliarse con los procedimientos de mercado. No es cierto que las ofertas y demandas se igualen en todos los bienes, y menos en el conjunto. El mercado conduce a un estado en que las ofertas y las demandas no se igualan en todos los mercados, ni en el conjunto.

