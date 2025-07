El ahorro y el empleo formal son complementarios

Resume e infórmame rápido

Como lo he señalado reiteradamente, el ahorro se encuentra por debajo de la inversión. No se cumple la ley de Say. El ahorro es menor que la inversión. La moneda se revalúa. La solución es un modelo que devalúe la moneda y eleve la tasa de ahorro.

La economía quedó en estado de ahorro menor que la inversión, oferta menor que la demanda, y más, aumento de la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente.

La Ley de Say no se cumple. El ahorro es menor que la inversión y aumentan el déficit fiscal y en cuenta corriente. Lo que se requiere y no se tiene es un modelo que eleve el ahorro, y ello no lo consigue el mercado. Se requiere la intervención del Estado con un modelo que eleve el ahorro y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

La solución no se puede lograr por el mercado que tiende a reducir el ahorro, sino con la presencia del Estado. La solución es un modelo que eleve el ahorro y lo sostenga por encima de la inversión, y más, reduzca la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos. Como no se hizo, la tasa ahorro cayó 40 % con respecto a la tendencia histórica ubicándose por debajo de la inversión, y el tipo de cambio se revaluó 23 % en términos reales en los últimos dos años.

En las economías altamente sustitutivas, como en las de Solow y Piketty, no hay solución. En cambio, en las economías complementarias de elasticidad de sustitución menor entre el capital y el trabajo, como sucede en la realidad, la solución se logra aumentando el ahorro y devaluando la moneda.

En Colombia el capital y el empleo formal son complementarios, y el producto no puede crecer sin el ahorro. La elasticidad de sustitución entre el capital y el trabajo es menor a uno, y no como afirma Piketty que es mayor que uno. Según Piketty, la elasticidad de sustitución menor a uno es lo que explica que la distribución del ingreso en las economías capitalistas se haya deteriorado en las últimas décadas. Se equivoca en materia grave. La explicación del deterioro de la distribución del ingreso en las economías en desequilibrio se encuentra en la reducción del ahorro.

La reducción del ahorro ha causado la disminución del crecimiento económico y también el deterioro de la distribución del ingreso, en una economía en la cual el capital y el empleo formal son complementarios, a diferencia de Piketty que considera que son sustitutos.

El mercado conduce a un estado de ahorro menor que la inversión. Lo que se requiere es un modelo de desequilibrio, no de equilibrio, que aumente el ahorro por encima de la inversión mediante la devaluación de la moneda y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente.

La solución es un modelo que eleve el ahorro y lo sostenga por encima de la inversión, y más, reduzca la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente. Como no se hizo, el ahorro cayó por debajo de la inversión y la moneda se revaluó.

Así la devaluación que ha debido adoptarse de tiempo atrás con la información estadística y las teorías disponibles, se postergó por el mercado. Lo cierto es que la moneda se requiere devaluar, como ha debido hacerse antes, por los procedimientos conocidos de tasa de cambio fija en que el Banco de la República accede el crédito para comprar dólares y devaluar la moneda.

Todo esto se hubiera evitado con la devaluación de la moneda cuando se advirtió que la Ley de Say no se cumple, y no hay quien realice la devaluación. Se requiere un modelo que aumente el ahorro por encima de la inversión y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.