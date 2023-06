El crecimiento económico negativo

La economía viene de tiempo atrás en un declive de la tasa de ahorro que impide su funcionamiento adecuado y la aplicación de los programas sociales anunciados por el Gobierno. En cualquier caso, conduce a un estado de caída de la tasa de ahorro y revaluación que se refuerza y lleva al colapso. No hay más opción que un nuevo modelo basado en la concepción de desequilibrio que baje la tasa de interés y devalúe el tipo de cambio en forma directa.

La economía está montada en un modelo que sube la tasa de interés y revalúa el tipo de cambio. Lo que se requiere es un modelo que haga lo contrario. De otra manera, la economía queda abocada a una caída de la tasa de ahorro y la revaluación del tipo de cambio que conduce al colapso. Los únicos que pueden hacer la tarea son el Banco de la República y el Gobierno bajando la tasa de interés e interviniendo el mercado en forma directa.

La economía experimenta una reducción de la tasa de ahorro que contrae la producción y una revaluación del tipo de cambio que aumenta el déficit en cuenta corriente y contrae el ahorro externo. En efecto, en los primeros meses del año se observa un rápido declive de los principales sectores de la economía. Luego de crecer al 7,5 % en el primer semestre del año pasado, el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) del DANE de los últimos meses, y en especial de abril, señala que se ha entrado en el terreno del crecimiento negativo.

Las soluciones se buscan con un modelo de equilibrio de mercado que sube la tasa de interés y sostiene la modalidad de tipo de cambio flexible. La tasa de ahorro declina y el tipo de cambio se revalúa. El mejor camino es un modelo basado en las condiciones propias de la economía.

No se trata de predicciones, sino de hechos factuales. No hay más opción que bajar la tasa de interés y devaluar la moneda. Lo que se requiere es un modelo que baje la tasa de interés e intervenga el mercado cambiario para devaluar la moneda en forma directa y, lo más importante, eleve la tasa de ahorro e incremente la producción.

El modelo económico de mercado conduce al colapso. La tasa de ahorro declina y se lleva consigo la producción. La actividad productiva entró en el estado de índices negativos. La economía que crecía 7,5 % a mediados del año pasado, en abril cayó 0,78 %.

La economía se encuentra en un estado en que el ahorro interno y el ahorro externo descienden y la moneda se revalúa. Lo cierto es que no se ha hecho mayor cosa para modificar ese estado, que es irregular a todas luces. La brecha entre la oferta y la demanda se amplía y la tasa de ahorro declina. Se configura un círculo vicioso entre la producción y la tasa de ahorro. La caída de la tasa de ahorro contrae la producción, y la contracción de la producción reduce el ahorro.

No es una proyección ni una adivinanza, sino un hecho factual. El sistema está montado en un modelo que sube la tasa de interés y revalúa la moneda. La solución la he presentado reiteradamente durante más de dos años y no se ha hecho mayor esfuerzo para aplicarla. Hay que empezar por bajar la tasa de interés y devaluar la moneda.