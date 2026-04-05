El crecimiento se sobrestima, el ahorro declina y los déficits aumentan

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En varias columnas señalé que la economía no tiende a un estado de igualdad entre la oferta y la demanda inducida por el mercado. La economía opera dentro de un estado de ahorro menor que la inversión.

La igualdad entre el ahorro y la inversión solo se puede lograr con la intervención del Estado, como sería la devaluación de la moneda que aumente el ahorro, y la reducción el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Lo que se tiene es la revaluación de la moneda y la baja de la tasa de ahorro, el empleo formal y la producción, y la ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente. La oferta determinada por el ahorro es menor que la demanda.

En razón que no se dispone de información por el lado de la oferta, como sería el empleo formal, el ahorro y las productividades sectoriales, el cálculo del producto se hace por el lado de la demanda.

Como la oferta es menor que la demanda, la producción se sobrestima, e induce aumentos en el déficit fiscal y en cuenta corriente que son altamente sensibles al crecimiento de la producción.

La demanda se sobrestima e induce la ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente. Se configura un estado de ahorro menor que la inversión, y ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente, oferta menor que la demanda, que conduce al colapso. La demanda no crea su propia oferta. Las formulaciones que bajan el ahorro son ineficientes e insostenibles. La solución es el modelo de economía positiva que eleve el ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

En la práctica requiere la devaluación de la moneda que aumenta el ahorro, y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente, como lo hicieron lo Tigres Asiáticos durante cuarenta años.

En Colombia se quebró la igualdad entre la oferta y la demanda, y se desbordó el déficit fiscal y en cuenta corriente.

El ahorro y el crecimiento económico son bajos. Las economías que más crecen son las que más aumentan el ahorro, y más reducen el déficit fiscal y en cuenta corriente, como es el caso actual de Taiwán que registra las mayores tasas de ahorro, superávit fiscal y en cuenta corriente, y crecimiento económico entre los países de la OCDE.

En Latinoamérica las economías de Colombia y Chile se encuentran entre las que más crecieron a finales del siglo pasado, sin embargo, las tasas de crecimiento en Colombia se redujeron desde el 2015 y los déficits se desbalancearon desde la pandemia. Para recuperar las altas tasas de crecimiento del pasado se requiere balancear la economía, es decir, aumentar el ahorro y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente.

En el momento de enviar la columna para su publicación advertí que el Banco de la República había elevado la tasa de interés de referencia.

La medida genera una fuerte revaluación de la moneda que baja la tasa de ahorro, amplía el déficit fiscal y en cuenta corriente, y reduce el crecimiento económico. Se configura un estado de caída de ahorro y crecimiento económico que se refuerzan, lo cual no es sostenible.