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El crecimiento se sobrestima, el ahorro declina y los déficits aumentan

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Eduardo Sarmiento
Eduardo Sarmiento
05 de abril de 2026 - 06:42 a. m.
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En varias columnas señalé que la economía no tiende a un estado de igualdad entre la oferta y la demanda inducida por el mercado. La economía opera dentro de un estado de ahorro menor que la inversión.

La igualdad entre el ahorro y la inversión solo se puede lograr con la intervención del Estado, como sería la devaluación de la moneda que aumente el ahorro, y la reducción el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Lo que se tiene es la revaluación de la moneda y la baja de la tasa de ahorro, el empleo formal y la producción, y la ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente. La oferta determinada por el ahorro es menor que la demanda.

En razón que no se dispone de información por el lado de la oferta, como sería el empleo formal, el ahorro y las productividades sectoriales, el cálculo del producto se hace por el lado de la demanda.

Como la oferta es menor que la demanda, la producción se sobrestima, e induce aumentos en el déficit fiscal y en cuenta corriente que son altamente sensibles al crecimiento de la producción.

La demanda se sobrestima e induce la ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente. Se configura un estado de ahorro menor que la inversión, y ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente, oferta menor que la demanda, que conduce al colapso. La demanda no crea su propia oferta. Las formulaciones que bajan el ahorro son ineficientes e insostenibles. La solución es el modelo de economía positiva que eleve el ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

En la práctica requiere la devaluación de la moneda que aumenta el ahorro, y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente, como lo hicieron lo Tigres Asiáticos durante cuarenta años.

En Colombia se quebró la igualdad entre la oferta y la demanda, y se desbordó el déficit fiscal y en cuenta corriente.

El ahorro y el crecimiento económico son bajos. Las economías que más crecen son las que más aumentan el ahorro, y más reducen el déficit fiscal y en cuenta corriente, como es el caso actual de Taiwán que registra las mayores tasas de ahorro, superávit fiscal y en cuenta corriente, y crecimiento económico entre los países de la OCDE.

En Latinoamérica las economías de Colombia y Chile se encuentran entre las que más crecieron a finales del siglo pasado, sin embargo, las tasas de crecimiento en Colombia se redujeron desde el 2015 y los déficits se desbalancearon desde la pandemia. Para recuperar las altas tasas de crecimiento del pasado se requiere balancear la economía, es decir, aumentar el ahorro y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente.

En el momento de enviar la columna para su publicación advertí que el Banco de la República había elevado la tasa de interés de referencia.

La medida genera una fuerte revaluación de la moneda que baja la tasa de ahorro, amplía el déficit fiscal y en cuenta corriente, y reduce el crecimiento económico. Se configura un estado de caída de ahorro y crecimiento económico que se refuerzan, lo cual no es sostenible.

Eduardo Sarmiento

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Mario Giraldo(196)Hace 9 horas
El aumento del costo del capital (credito) es hoy en Colombia el factor que crea mayor inflación. O sea, cada vez que BanRepublica nos hace mas caro los créditos y nos cuesta mas pagar con tarjeta de crédito, nos hace gastar mas, ahorrar menos y por ende ser menos productivos....Un banco central que trabaja para los bancos y hace política con las tasas de interés.
Mario Giraldo(196)Hace 9 horas
Felicitaciones don Eduardo por animarse a denunciar el grave daño que le esta haciendo BanRepublica a la economía, al aumentar las tasas de interés sin ninguna justificación. Necesitamos un BanRepublica INDEPENDIENTE de los grupos financieros a los que lleva 5 años enriqueciendo, paralizando la construcción, la inversion, la financiación, y la compra de bienes durables
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 11 horas
El peor de los mundos, inflación alta, tasas de interes por las nubes, crecimiento de empleo a costa de la informalidad, deficit fiscal con un gasto alto del gobierno, importamos más de lo que se exporta, productividad a la baja, mientras la nevera esta llena, en donde el gas, el petroleo y el carbón que están en máximos historicos nos podrían dar una mano,
  • Mario Giraldo(196)Hace 9 horas
    El país sigue produciendo el mismo o mas petróleo que hace 5 años, el deficit es igual o menor a países OECD, el desempleo es el mas bajo en 40 años, Tienes razon, grave daño están haciendo las tasas de interés. hacen política con las tasas a meses de las elecciones
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 11 horas
El peor de los mundos, inflación alta, tasas de interes por las nubes, crecimiento de empleo a costa de la informalidad, deficit fiscal con un gasto alto del gobierno, importamos más de lo que se exporta, productividad a la baja, mientras la nevera esta llena, en donde el gas, el petroleo y el carbón que están en máximos historicos nos podrían dar una mano,
  • Mario Giraldo(196)Hace 9 horas
    Tienes razon, ni industriales ni comerciantes han aprovechado las ventajas económicas creadas por este gobierno, como los acuerdos con China ni con Africa, la apertura de Venezuela y el buen valor del dolar. Nuestra balanza exportadora sigue en deficit. Donde esta el liderazgo empresarial en estos días?.... haciendo política....
Atenas (06773)Hace 12 horas
Sumar este descarnado texto del maestro Sarmiento en materia económica a la espeluznante columna de Marc H. hoy en ídem sentido da como resultado concluir y con ello reafirmar q’ el país anda cual barco a la deriva, y q’ quien tenga visa vigente le equivale a tener un Potosí, y peor sería si gana el carecrimen Cepeda: el más alto de los abismos nos quedaría chiquito. Y saber q’ ese un asunto fácil de discernir y del cual se puede inferir: tenemos al frente unos cavernícolas. Atenas
  • Gines de Pasamonte(86371)Hace 10 horas
    Noooooo, el eterno lameculos de atenitas y su tradicional monserga plagada de lugares comunes. Aquel que ha leído a "Escovar", jajajajajaja. aquel del viraje de 180 grados centígrados y un gigantesco etc, que develan su crasa ignorancia. ¡Y eso que posa de gramático(a)! ¡Plop! Los siento "dog shit" o el "embalsamado", mejor toca la campana, de nuevo poposiada. ¡Plop!
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