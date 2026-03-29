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El impuesto al capital no es sostenible

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Eduardo Sarmiento
Eduardo Sarmiento
29 de marzo de 2026 - 11:58 p. m.
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En la última columna reiteré que se tiene una economía de oferta que se pretende regular con el instrumental keynesiano de demanda. La solución es un modelo de economía positiva basado en la observación de los hechos, como es la intervención en el mercado financiero o monetario para devaluar la moneda en forma drástica, elevar la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente. Es lo que hicieron los Tigres Asiáticos durante 40 años. Lo que se tiene es un modelo que baja el ahorro y amplía el déficit en cuenta corriente.

En fin, se confirma que las soluciones que suben la tasa de interés, revalúan la moneda y bajan el ahorro son ineficientes, inequitativas e insostenibles.

En las concepciones clásicas se considera que el ahorro y la inversión tienden a igualarse por conducto del mercado. No es cierto. El ahorro tiende a ser inferior que la inversión y solo puede igualarse con la intervención estatal por conducto de la política comercial y fiscal. El mercado conduce a un estado de ahorro menor que la inversión. La igualdad solo puede alcanzarse mediante la intervención del Estado.

Se hace lo contrario a lo que hicieron los Tigres Asiáticos durante 40 años, se revaluó la moneda 30 %, se bajó la tasa de ahorro a la mitad de la tendencia histórica y se amplió la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente a 11 % del PIB, el más alto del mundo.

Se tiene un estado de ahorro menor que la inversión, oferta menor que la demanda, que contradice el primer curso de economía (la demanda no crea su propia oferta).

La solución es un modelo de economía positiva basado en la observación de los hechos, como es intervenir en el mercado financiero y cambiario para devaluar la moneda en forma drástica y elevar la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente.

En su lugar, el Gobierno propone una reforma tributaría basada en el impuesto al capital de Piketty y Solow que provocaría una severa contracción del ahorro, el empleo formal y la producción. Con el impuesto al patrimonio de las empresas, se configuraría un estado perverso de caída del crecimiento económico y el ahorro que se refuerzan y conducen al colapso, como ocurrió con la pandemia.

La solución es el modelo de economía positiva que devalúe la moneda, aumente el ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Eduardo Sarmiento

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Atenas (06773)Hace 1 hora
Al respecto, Maestro Sarmiento, dicen otros connotados expertos en la materia q' la mentira q' el país se esta metiendo al dejar de lado no considerar el daño q' le hacen los ingresos calculados en casi $90 billones/año y fruto de giros/ remesas y el narcotráfico, actividades no productivas o q' generen valor agregado a nuestro aparato económico, es fatal; y q' por más q' se instrumenten políticas o medidas pa frenar su dañino impacto resultan nulas.Ergo, no hay remedio a la vista. Atenas
Mario Giraldo(196)Hace 1 hora
Don Eduardo, me alegra que incluya otras variables en su escrito de hoy. Tiene razon: BanRepublica es un fracaso con sus 5 años de tasas de interés altas lo cual en esencia es un impuesto del 14% del que se beneficia no el gobierno, sino al sector financiero. De ahi la importancia de que esa plata regrese al gobierno via impuestos al patrimonio.
  • Atenas (06773)Hace 1 hora
    Cuánto le convendría a este persistente mariado, Mario G., tomarse unas cuantas pastillas de mareol q' está efectiva/ comprobada pa tan incómodos momentos, y asi dejaría de escribir las mismas babosadas respecto del B. de la R. Qué fijación tan brava. Atenas
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