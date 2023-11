Es el modelo económico

En mi último libro, Desequilibrio, equidad y prosperidad, se muestra que en el siglo pasado había economías de ahorro sobrante. El ahorro y la producción eran menores que la inversión y la demanda. La solución la encontró Keynes en los hechos factuales que mostraban que la tasa de ahorro tendía a crecer con el tiempo. En efecto, se requería un modelo económico que aumentara la demanda efectiva por conducto de la presencia del gobierno. En términos prácticos, había que ampliar la inversión para igualar la identidad macroeconómica.

Ahora se tienen economías de ahorro faltante. El ahorro crece por debajo de la inversión, al tiempo que la producción crece por debajo de la demanda. La solución es un modelo de desequilibrio de mercado que baje la tasa de interés y devalúe el tipo de cambio para incrementar la tasa de ahorro y aumentar la producción.

Estamos ante un sistema en desequilibrio de ahorro menor que la inversión por factores inevitables de la economía que dan lugar a comportamientos que no corresponden a la realidad. El tipo de cambio se revalúa y la tasa de ahorro baja. La solución es un modelo de desequilibrio que baje la tasa de interés, devalúe el tipo de cambio y eleve la tasa de ahorro. Como esto no se hizo ocurrió lo contrario, los hechos factuales muestran que la tasa de interés sube, el tipo de cambio se revalúa y la tasa de ahorro declina. La economía se deteriora en todos los niveles. La producción y el empleo decaen y, en el mediano plazo, el crecimiento y la distribución del ingreso se deterioran y se refuerzan.

El mercado conduce a un estado en que el producto crece por encima del capital, que es una solución de desequilibrio, cuando lo que se requiere es un modelo en que el capital crezca por encima del producto, es decir, que eleve la tasa de ahorro y la relación capital-producto. Pero esto no lo realiza el mercado, lo hace un modelo económico que aumente la demanda de dinero con respecto a la oferta. Hay que ir más allá del mercado. El mercado conduce a un estado ineficiente. La solución eficiente se consigue con una intervención del Estado que incremente la tasa de ahorro con relación al pasado y, más comprensible, que eleve la relación capital-producto.

En fin, el mercado conduce a un estado ineficiente de crecimiento del producto. La solución óptima es un modelo que aumente el capital a un ritmo mayor que el producto y, por lo tanto, eleve la tasa de ahorro. De ninguna manera la mejor solución proviene del mercado. La mejor solución es un modelo que, además de las condiciones señaladas anteriormente, incremente el capital por encima del producto y, en consecuencia, eleve la tasa de ahorro.

El mercado conduce a un estado en que el capital crece por debajo del producto. La relación capital-producto desciende. La mejor solución es la presencia del Estado para que la relación capital-producto aumente. Los países en que la relación capital-producto crece más son los que avanzan más rápidamente y, luego, mejoran la distribución del ingreso.

No hay más alternativa que subir el ahorro y la relación capital-producto, y eso no lo puede hacer el mercado. Se requiere la acción del modelo económico para subir el ahorro y la relación capital-producto. De otra manera la economía queda a la deriva. Por eso se recomendó durante dos años que se bajara la tasa de interés, se devaluara la moneda en forma directa y, así, se elevara la tasa de ahorro. Como esto no se hizo, la tasa de ahorro declina y se está llevando el sistema por delante. No hay más opción que un modelo que eleve la tasa de ahorro.

De otra manera, la economía queda en un estado de oferta por debajo de la demanda (ahorro por debajo de la inversión) que la conduce a un estado de difícil retorno. El contrapeso es un modelo que eleve el ahorro por encima del crecimiento del producto.

Lo cierto es que la discrepancia entre el ahorro y la inversión es un accidente de la naturaleza que se subsana con modelos equivocados de mercado que causan destrucción y sufrimiento.