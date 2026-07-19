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En varias columnas señale que la economía se encontraba en un estado de desequilibrio: ahorro menor que la inversión, oferta menor que la demanda. Estamos en una economía de oferta que se pretende superar con el instrumental de una economía keynesiana de demanda que reduce el ahorro y aumenta la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente por encima de 10 % del PIB. Lo que se requiere es el modelo asiático que aumenta el ahorro, y reduce el déficit fiscal y en cuenta corriente.

La solución no proviene de las formulaciones ideales de mercado, sino de la aplicación de los principios económicos de acuerdo con la observación de los hechos factuales.

Se tiene una economía en que la moneda se revalúa 37% en cuatro años con respecto a 2022 y la tasa de ahorro se reduce a la mitad con relación a la tendencia histórica. Se entra en un estado perverso en que el ahorro y el crecimiento económico descienden y se refuerzan, como se observó en la Pandemia.

No hay otro camino que la baja de la tasa de interés, la devaluación drástica de la moneda que eleve el ahorro, y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente.

Lo hechos se encargaron de confirmar, como se muestra en varios de mis libros, que las soluciones económicas que elevan la tasa de interés, revalúan la moneda, bajan el ahorro y reducen el crecimiento económico, son insostenibles. La solución para aumentar el ahorro no está en el mercado sino en la intervención del Estado en el mercado cambiario mediante el establecimiento de tasas de cambio fijas o en el mercado monetario mediante la compra de divisas.

La economía no sale del estancamiento. No hay otro camino que bajar la tasa de interés, devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal.

Como no se hace, la moneda se revalúa y la tasa de ahorro desciende con respecto a la tendencia histórica, y la suma del déficit fiscal y en cuenta corriente supera el 10% del PIB.

El sistema queda a la deriva ya que se quebró la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada.