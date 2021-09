La nueva reforma tributaria

La reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso fue aprobada sin mayor dificultad. El proyecto busca ingresos por $15,2 billones que entrarían en vigencia en 2023 y significó un presupuesto adicional de $10 billones que aumentarán el gasto del presente año. En conjunto, no tendrán mayor incidencia sobre los déficits fiscales del 9 y 8 % del PIB proyectados para el presente y el siguiente año.

Lo cierto es que la economía continúa operando con un cuantioso déficit fiscal que acentuará la economía de oferta. Se mantienen las condiciones de la economía que precipitaron la caída en 2020 y no propician la reactivación en 2021 y 2022. La recuperación de la producción es inferior a la prevista, el empleo no avanza, los salarios disminuyen con la entrada masiva de importaciones y la inflación continuará subiendo. El Gobierno insiste en ajustar la economía bajando los ingresos laborales, lo que no es sostenible y alimenta la protesta social.

Los fenómenos descritos no son exclusivos de Colombia. Todos los países trataron de compensar los efectos de la pandemia con déficits fiscales que los quebraron. Algunos países pasaron a operar en economías de oferta. Se configuran estados de estanflación, en donde aumenta el desempleo y sube la inflación.

El caso más ilustrativo es el de Estados Unidos. El elevado ahorro de los sectores altos no evitó que el déficit fiscal del 14 % del PIB pasara la economía a un estado de exceso de demanda sobre la oferta que ha generado un ajuste inesperado. La inflación se acelera y el empleo evoluciona por debajo de la producción. Se configura la típica economía de oferta que contradice los libros convencionales de texto, en particular la curva de Phillips, en la cual la inflación y el empleo evolucionan en dirección contraria.

Es hora de que se entienda que las condiciones estructurales del mundo y el país cambiaron. Las economías operan en condiciones diferentes al pasado reciente. Así, las políticas fiscales que eran la fuente mágica para impulsar las economías hoy en día aparecen como un factor de perturbación. Tanto en Estados Unidos como en Colombia contraen el empleo y elevan la inflación.

Los déficits fiscales, que antes se interpretaban como medios para subsanar las deficiencias de demanda y ampliar el empleo, en la actualidad se ven como la causa de estanflación en que el empleo se estanca y la inflación aumenta.

Nada de esto es nuevo. Los postulados de la ciencia económica no tienen la generalidad que permita aplicarlos sin tener en cuenta las características propias de las economías. De hecho, se necesitan diagnósticos más detallados sobre las causas de las crisis y discusiones amplias y participativas en torno a las soluciones concretas.

En síntesis, los déficits fiscales actuales de Colombia no son sostenibles. En conjunto con las bajas tasa de ahorro, ocasionan excesos de demanda sobre la oferta que reducen el empleo con respecto a la producción, bajan el salario, suben la inflación y disparan el déficit en cuenta corriente. El ajuste se realiza por la vía del salario y el empleo, que bajan la participación del trabajo en el PIB y deterioran la distribución del ingreso.

Colombia no puede seguir montada en un modelo de libre mercado que induce y señala políticas que bajan el salario y contraen el empleo para reactivar el sistema productivo. La conciliación del crecimiento y la equidad requiere un modelo que, por una parte, reduzca el déficit fiscal y, por otra, eleve el ahorro y la productividad del trabajo mediante reformas estructurales en la composición comercial y sectorial, la concepción monetaria, las transferencias de las rentas sociales y la política de salarios y empleo.