La nueva visión del comercio internacional

En las nuevas concepciones del ahorro inducidas por el éxito de los Tigres Asiáticos se advierte que el crecimiento económico no está solo en ampliar el ahorro, sino también en reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Las soluciones de libre mercado tienden a reducir el ahorro y aumentar el déficit fiscal y en cuenta corriente. La ampliación del ahorro está asociada con la intervención del Estado. En contra de la ley de Say, de Walras y del equilibrio competitivo de Arrow y Debreu, el ahorro está en oposición del mercado. Las soluciones ideales de mercado bajan el ahorro.

El aumento del ahorro está condicionado a la intervención en el mercado financiero o monetario, reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. El mercado y la liberación comercial amplían las importaciones como ocurrió con las aperturas económicas.

La cuenta corriente de Colombia se ha ido deteriorando desde la apertura económica en 1991. El promedio de la cuenta corriente con relación al producto fue en la década de 1990, -1,7 %; en los 2000, -1,8 %; en los 2010, -4,1 %, y en los 2020, -3,9 %. La balanza comercial, que no incluye intereses y remesas, fue -2,8 % en 2024 y -3,5 % a mayo de 2025. El mayor déficit en 2025 con respecto a 2024 se debe a la reducción de las exportaciones y el aumento de las importaciones.

La intervención cambiaria o monetaria es indispensable para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. Con ello se reduce el déficit fiscal y en cuenta corriente.

El mercado tiende a reducir el ahorro. El aumento del ahorro está condicionado a la intervención del Estado, como sería su presencia en la devaluación de la moneda y en la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente.

Para aumentar el ahorro es necesario intervenir el mercado cambiario reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. En contra del mercado y la liberación comercial que pretenden ampliar las importaciones. La intervención cambiaria es indispensable para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. Con ello se reduce el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Se quebró la igualdad entre la oferta y la demanda. El crecimiento calculado por la oferta, es decir, por el ahorro, es menor que el determinado por la demanda, es decir, por la inversión, y el déficit fiscal y en cuenta corriente. Ahorro menor que la inversión.

El cálculo de la oferta realizado por el DANE supone que el ahorro es igual a la inversión. No es cierto. La demanda es mayor que la producción. El cálculo de la producción está sobrestimado, se asimila al de la demanda. Si el cálculo se realiza con el ahorro y el empleo formal, el crecimiento del producto nacional sería cercano a cero, e incluso negativo. Se configura un círculo vicioso en que la tasa de ahorro determina el crecimiento de la producción y este determina la tasa de ahorro, y se refuerzan.

Como lo confirman los hechos factuales, se tiene un sistema que revalúa la moneda, baja la tasa de ahorro y amplía el déficit fiscal y en cuenta corriente. Lo que se requiere un modelo que devalúe la moneda, eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.