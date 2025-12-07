La solución contra la inflación no es subir la tasa de interés

Resume e infórmame rápido

En el momento actual se observa una elevación de los índices de inflación que no se debe a la ampliación de la demanda sino a la contracción del ahorro y la producción. La solución se pretende en el Banco de la República con el alza de la tasa de interés que contrae la demanda. Lo que se requiere es la elevación de ahorro que aumente la oferta (la producción).

En el año corrido hasta octubre de 2025 el crecimiento de los precios fue de 4,7%. El crecimiento mensual de los precios superó el del año anterior en los últimos cuatro meses. Mientras de enero a junio la inflación se reducía frente al 5,2% de año pasado, los últimos resultados indican que esta será superior al finalizar el año.

En las economías de oferta, como es el caso del estado actual de la economía colombiana, la solución contra la inflación no es la elevación de la tasa de interés para reducir la demanda, sino la elevación del ahorro para aumentar el empleo y la producción, y reducir el déficit fiscal.

El DANE sobrestima la producción. El cálculo de la producción no se hace con la oferta sino con la demanda. Se supone que la oferta y la demanda son iguales. Así, la producción se estima con la información de la demanda. La sobrestimación de la producción induce la ampliación el déficit fiscal y en cuenta corriente.

La solución se pretende con una reducción de la producción (oferta) y la ampliación de la demanda que conduce al colapso. Lo que se requiere es una ampliación de la producción (oferta) y una reducción de la demanda.

La solución óptima está en contra del mercado y está condicionada a una abierta intervención del Estado para devaluar la moneda y subir la tasa de ahorro.

La solución óptima se consigue con formulaciones en contra de las leyes de Say, Walras, y el equilibrio competitivo de Arrow y Debreu. El mercado no conduce a la solución más eficiente. La mejor solución se logra con una abierta intervención del Estado que devalúe la moneda en forma drástica y eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente. La igualdad ahorro e inversión solo se puede lograr con la intervención del Estado, y es posible en virtud de que el empleo formal y el ahorro son complementarios. No se cumple el supuesto de alta sustitución de Piketty. En razón de la alta complementariedad entre el ahorro y el empleo formal verificada por los estudios econométricos, la economía está expuesta a una caída de la producción y de la tasa de ahorro que se refuerzan y conducen al colapso.

La solución es un modelo o acuerdo que devalúe la moneda en forma drástica, eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente a menos de 5% del PIB.

En las teorías de libre comercio e inflación objetivo, se considera que el alza de la tasa de interés eleva el ahorro. Se equivocan. El alza de la tasa de interés reduce el ahorro y el crecimiento económico. Lo que se requiere es la devaluación de la moneda mediante la intervención en el mercado cambiario o monetario que eleve la tasa de ahorro y el crecimiento económico, y la reducción del déficit fiscal y en cuenta corriente.

En fin, en un mundo imperfecto de complementariedades, la solución no está en subir la tasa de interés, sino en subir el ahorro y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente, como lo ha hecho Taiwán, que ha logrado altas tasas de crecimiento, con la devaluación del tipo de cambio, alto ahorro, y superávit fiscal y en cuenta corriente. El mejor desempeño en términos de crecimiento se alcanza en los países que más elevan el ahorro, y reducen el déficit fiscal y en cuenta corriente.