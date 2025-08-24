Las soluciones de mercado no aumentan el crecimiento económico

Resume e infórmame rápido

La estabilidad del sistema se fundamenta en la ampliación del ahorro y la producción, y la contracción del déficit fiscal y en cuenta corriente. Lo que se tiene es la reducción del ahorro y la producción, y la ampliación del déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos. Los estímulos de mercado se mueven en dirección contraria. El ahorro disminuye y el déficit fiscal y en cuenta corriente se amplían.

La solución está condicionada a una drástica intervención del Estado para reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos. La gran diferencia de los Tigres Asiáticos con relación al resto del mundo reside en que intervinieron abiertamente para contraer el déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos.

Se requiere un modelo que aumente el ahorro para ampliar la producción y el empleo, reducir la inflación, y que baje el déficit fiscal y en cuenta corriente para limitar la demanda.

En las cifras año corrido el crecimiento del producto total hasta junio creció 2,4%, las importaciones 10,9%, las exportaciones 0,6% y la demanda 4,3%. El crecimiento de la demanda supera el de la producción, el déficit comercial empeora, y el crecimiento del producto por tercer año consecutivo se mantiene bajo.

Con respecto a la inflación la cifra a julio mostró una aceleración con 0,27% mensual con respecto a 0,2% el año pasado.

Para lograr las metas de producción e inflación se requiere aumentar el ahorro, reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente, y devaluar la moneda. Mientras la economía no se estabilice en sus indicadores resultará difícil alcanzar las metas económicas. La producción no se recupera y la inflación se mantiene por encima de las metas del Banco de la República.

Como el mercado no estabiliza la economía, se requiere que el Estado aplique un modelo que reduzca los déficits y devalúe la moneda.

Las soluciones de mercado bajan el ahorro y amplían el déficit fiscal y en cuenta corriente. Se requiere un modelo que devalúe la moneda, eleve la tasa de ahorro y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Se quebró la igualdad entre la oferta y la demanda. La producción es menor que la demanda y el ahorro es menor que la inversión.

La solución es el modelo que devalúe la moneda y eleve la tasa de ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente en contra del mercado. Como no se hizo, el tipo de cambio se revalúa, la tasa de ahorro declina y el déficit fiscal y en cuenta corriente se amplía. Los hechos se han encargado de demostrar que no había otro camino que devaluar la moneda y elevar la tasa de ahorro, y también reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los inversionistas de divisas en moneda extranjera y las remesas de los colombianos en el exterior han sostenido la revaluación del tipo de cambio. En la medida que la tendencia se revierta y resulten más salidas que entradas de capitales se precipitaría la devaluación drástica de la moneda que eleva la tasa de ahorro y reduce el déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos.

