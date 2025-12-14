No hay otro camino que devaluar y reducir el déficit fiscal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La economía estaba en un estado de economía de demanda, ahorro mayor que la inversión, y pasó a una economía de oferta, de ahorro menor que la inversión.

No se hizo nada para aumentar el ahorro. La inflación es causada por la escasa producción. Lo que se requería es mayor ahorro, y ese ahorro no proviene de la elevación de la tasa de interés.

Había que devaluar la moneda y se hizo lo contrario. La tasa de ahorro disminuye 40 % con relación a la tendencia histórica y el tipo de cambio se revalúa 30 % en términos reales.

La economía está abocada a un proceso de caída del crecimiento económico (reducción de la producción) y disminución de la tasa de ahorro, que se refuerzan y conducen al colapso. Se replica el estado de la pandemia en que la reducción del ahorro ocasionada por la disminución de las horas de trabajo ocasionó la contracción de la producción. El ahorro es menor que la inversión y la oferta agregada es menor que la demanda agregada.

La economía queda a la deriva. El mercado conduce a un estado contrario al pretendido. Las soluciones de mercado no son las adecuadas. No hay otro camino que la intervención en el mercado cambiario o monetario para ampliar el ahorro por encima de la inversión (la oferta por encima de la demanda). Se configuraría un círculo virtuoso de devaluación de la moneda y alza de la tasa de ahorro que se refuerzan y sostienen. Adicionalmente, habría que reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente para ampliar la demanda.

Los esfuerzos se orientan a afirmar lo que no se puede hacer. No se establece cómo devaluar la moneda, elevar la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente. Las autoridades económicas se concentran en lo que se debería hacer y no en lo que efectivamente se puede hacer.

No devalúan la moneda, no elevan la tasa de ahorro, y no reducen el déficit fiscal y en cuenta corriente.

El ahorro está inversamente relacionado con la tasa de interés. La economía tiende al colapso, y solo puede evitarse con la intervención del Estado para devaluar la moneda, subir la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente a menos de 5% del PIB.

El crecimiento del producto depende del aumento del empleo formal y el ahorro. De otro lado, en la medida que se controle el déficit fiscal y en cuenta corriente se reduce el endeudamiento garantizando la estabilidad hacia delante de la economía. La devaluación del tipo de cambio disminuye el déficit en cuenta corriente e impulsa la oferta.

En Colombia los indicadores económicos están desarticulados, lo cual reduce el crecimiento del producto, aumenta la inflación y disminuye la capacidad de realizar políticas distributivas. El crecimiento del producto resulta insuficiente, las metas de inflación no se alcanzan y la distribución del ingreso no mejora.