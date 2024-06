No se avanza en el modelo de reactivación con estabilidad

En la última columna señalé que se habían perdido las luces. Las condiciones de equilibrio se quebraron. La oferta agregada evoluciona por debajo de la demanda. No se cumple la ley de Say. El comportamiento de la oferta está sobrestimado. En la realidad crece muy por debajo del valor calculado por el DANE, esto es, a tasas negativas. Estamos ante una economía de oferta abocada a una reducción del ahorro que la conduce al colapso. No se cumple la curva de Phillips. La producción y la inflación evolucionan en dirección contraria. Así suene repetitivo, la solución era un modelo que revierta la revaluación y la baja de la tasa de ahorro, que nunca debieron propiciarse y sostenerse. Las soluciones económicas que bajan el ahorro son ineficientes, inequitativas e insostenibles.

En fin, se tiene un modelo que sube la tasa de interés, revalúa la moneda y baja la tasa de ahorro. Lo que se requiere es un modelo que baje la tasa de interés, devalúe el tipo de cambio, y así eleve la tasa de ahorro. La solución se consigue con la intervención en el mercado cambiario o monetario, que incremente la tasa de ahorro y reduzca la diferencia entre los ingresos del capital y el trabajo, como lo han logrado las economías asiáticas.

No es necesario modificar el régimen constitucional existente. Lo que hay que cambiar es el modelo económico basado en las concepciones clásicas de mercado que consideran que el ahorro es menor que la inversión e independiente del empleo. La normalización del sistema no es posible sin un modelo que reconozca el hecho factual de que el ahorro no puede sostenerse por debajo de la inversión. Por eso, durante dos años recomendé bajar la tasa de interés real y devaluar la moneda. Como no se hace, la organización macroeconómica está a la deriva.

Mientras el país opere en un mundo con ahorro faltante, no será posible superarlo sin un modelo que eleve el ahorro por encima del producto nacional.