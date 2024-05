Se desploma la balanza de pagos

La economía entró en un proceso acelerado de deterioro. El tipo de cambio se revalúa y la tasa de ahorro declina. El producto nacional crece por debajo de la tendencia histórica y la mundial. El empleo desciende y registra tasas negativas. La información más reciente muestra que la balanza de pagos se deteriora rápidamente; en el primer trimestre las importaciones y las exportaciones descendieron más del 10 % con respecto al mismo período del año anterior.

Se tiene una economía en desequilibrio, ahorro inferior a la inversión y oferta agregada menor que la demanda agregada. No se cumple la ley de Say. Se pretende enfrentar con un modelo de equilibrio de mercado que sube la tasa de interés real, revalúa el tipo de cambio y baja la tasa de ahorro. Se configura un círculo vicioso, en el cual el ahorro contrae la producción y la producción contrae el ahorro.

A la luz de los hechos factuales, que revelan que la tasa de interés sube, el tipo de cambio se revalúa y la tasa de ahorro declina, no hay más opción que un modelo de desequilibrio que baje la tasa de interés real y devalúe la moneda en forma directa mediante la intervención monetaria (exceso de demanda sobre la oferta de dinero).

Como lo anterior no se hizo, la economía se precipitó en un estado de oferta agregada menor que la demanda agregada. Se quebró la igualdad entre la oferta y la demanda.

La economía opera por debajo del potencial. La igualdad solo se puede alcanzar con un modelo económico de desequilibrio que aumente el ahorro, como sería bajar la tasa de interés y devaluar la moneda.

Ser parte de una economía idealizada de mercado, en la cual no se cumplen la ley de Say y la curva de Phillips. La oferta agregada es inferior a la demanda agregada. La producción y la inflación no van en la misma dirección. El desajuste se enfrenta con un modelo de equilibrio que eleva la tasa de interés, revalúa el tipo de cambio y baja la tasa de ahorro. Se entra en un círculo vicioso, en el cual la producción y la tasa de ahorro descienden, y se refuerzan, y terminan en colapso. Lo que se requería era un modelo de desequilibrio que redujera la tasa de interés, devaluara la moneda y así elevara la tasa de ahorro. Luego, en razón de la alta complementariedad entre capital y trabajo, se precipitó una fuerte contracción del empleo. Se quebró la igualdad entre la oferta agregada determinada por el empleo y la tasa de ahorro, y la demanda agregada determinada por la inversión. La suma del déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente superará el 10 % del PIB.

En otras palabras, se configuró un estado de ahorro inferior a la inversión que no puede enfrentarse con los instrumentos de mercado, como sería bajar la tasa de interés y revaluar la tasa de cambio. Solamente se puede realizar con la intervención del Banco de la República bajando la tasa de interés real y contrayendo el crédito.

En términos concretos, tenemos una economía de oferta, que como lo dice su nombre, la oferta es menor que la demanda, el ahorro es menor que la inversión. Lo que se requiere es un modelo basado en los hechos factuales, que muestran que la tasa de interés sube y el tipo de cambio se revalúa. No hay otro camino, que un modelo de oferta, que como lo dice su nombre, la oferta menor que la demanda, ahorro menor que la inversión.

menor que la demanda, ahorro menor que la inversión. De otra manera, la economía se precipita en un estado de alza de la tasa de interés, revaluación del tipo de cambio, declive de la tasa de ahorro, contracción de la producción y el empleo, y ampliación del déficit en cuenta corriente, que no es sostenible.

El error histórico estuvo en enfrentar un estado de desequilibrio, como es el ahorro inferior a la inversión, con el modelo de equilibrio de Solow, que presupone que el ahorro es igual a la inversión.