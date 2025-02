Se requiere un modelo que reactive la economía con la devaluación de la moneda

Resume e infórmame rápido

En la última columna señalé que para enfrentar la deficiencia de ahorro se requiere un modelo de desequilibrio que devalúe la moneda y reduzca la tasa de interés. También se puede realizar con la reducción del déficit de cuenta corriente mediante la sustitución de las importaciones que aumentaría la producción de bienes con alto consumo doméstico.

El modelo actual de equilibrio agrava la reducción del ahorro y la revaluación de la moneda, lo cual es una evidencia de que se requiere un modelo de desequilibrio de ahorro mayor que la inversión y devaluación de la moneda. Con esto se contrarresta el exceso de demanda, a cambio de generar un exceso de ahorro sobre la inversión.

El desequilibrio de la economía lleva varios años y como he señalado no hay más camino que la devaluación de la moneda que eleve la tasa de ahorro. El deterioro del producto nacional y el empleo requiere una solución de política que eleve el ahorro con el instrumental del mercado cambiario y monetario.

En el fondo se incurrió en el despropósito de mantener el ahorro por debajo de la inversión. Lo que se requería era superar la economía de oferta con el ahorro por encima de la inversión mediante la intervención cambiaria o monetaria. Ni más ni menos, se pretendía normalizar la economía con un modelo de ahorro menor que la inversión.

El ahorro y la oferta agregada se sostienen por debajo de la inversión y la demanda agregada, lo que quiebra la igualdad macroeconómica y configura una economía de oferta, la cual se manifiesta en el bajo crecimiento económico y el alza de los precios.

Desde la pandemia los indicadores de la economía se han deteriorado en el déficit fiscal y en cuenta corriente, en el mayor endeudamiento público y externo, la reducción de la tasa de ahorro y la disminución del crecimiento del producto.

El objetivo de la equidad no se puede lograr sin elevar la relación capital-producto y colocar la economía en una senda de alto crecimiento. De acuerdo con el análisis de economía positiva, lo que se requiere es el modelo de desequilibrio que incremente el crecimiento económico con el mayor ahorro, como los Tigres Asiáticos, que permita mayor campo de acción para lograr los objetivos de equidad.

La economía no estaría en las circunstancias actuales si se hubiera reconocido que no es posible superar la deficiencia de ahorro con modelos idealistas de mercado. No hay más alternativa que la intervención en el mercado cambiario o monetario para revertir el estado de desequilibrio de ahorro menor que inversión, como es la devaluación de la moneda que eleve el ahorro.

El máximo crecimiento se alcanza cuando el capital crece por encima del empleo. Cuando crece al mismo ritmo se tiene el equilibrio estacionario. Por eso, en el siglo XX se vio que las economías que más crecen son las que más incrementan el capital. El ahorro es el principal determinante del producto y también del empleo.

