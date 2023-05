Soluciones prácticas del nuevo modelo

El máximo crecimiento del producto con distribución del ingreso no puede lograrse con el modelo basado en las condiciones ideales de mercado, como elevar la tasa de interés y sostener tasas de cambio flexibles, sino con modelos basados en las condiciones propias de los países. Se necesita un modelo que intervenga la tasa de interés y el tipo de cambio.

El modelo actual es el mismo que viene de atrás y no es compatible con las reformas sociales de salud, pensiones, laboral y agraria de compra de tierras, comprometidas en la campaña del presidente Petro. La conciliación entre el crecimiento y la equidad solo se puede lograr con una abierta intervención en el mercado para bajar la tasa de interés de referencia y de TES, y devaluar el tipo de cambio. De otra manera, la economía quedaría expuesta a una reducción de la tasa de ahorro y revaluación de la moneda que conducen al colapso.

La financiación de los programas sociales prometidos en la campaña por el presidente Petro dejaría la economía expuesta a una reducción de la tasa de ahorro, la revaluación del tipo de cambio y la ampliación del déficit en cuenta corriente.

Bonilla fue nombrado para que cambiara el modelo que Ocampo no hizo efectivo, porque no bajó la tasa de interés ni devaluó el tipo de cambio. Si no interviene la tasa de interés y el mercado cambiario para devaluar la moneda, la economía quedaría abocada a una reducción mayor de la tasa de ahorro que amplía el déficit en cuenta corriente, lo que agrava el desequilibrio entre la producción y la demanda, y contrae la producción y dispara la inflación.

La crisis de Colombia, y en buena parte del mundo, está en que las economías experimentaron una reducción de la tasa de ahorro que contrajo la producción y agravó el desabastecimiento con respecto a la demanda, y la solución se busca con acciones de demanda que reducen más el ahorro y la producción, agravando el problema que se pretende resolver.

El problema se resolvería de inmediato si las autoridades economías bajan las tasas de interés y devalúan el tipo de cambio, como lo he sugerido repetidamente durante dos años. De otra manera se llega al equilibrio de Nash. La solución de mercado conduce al colapso. La tasa de ahorro baja y el tipo de cambio se revalúa. Lo que se requiere es todo lo contrario, elevar la tasa de ahorro y devaluar el tipo de cambio.

La solución óptima de crecimiento y distribución del ingreso se alcanza cuando los países bajan la tasa de interés y, especialmente, cuando se ponen de acuerdo para devaluar la moneda en un mundo en donde los superávits en cuenta corriente de unos son los déficits de otros, como se intentó realizar en el pasado con el Acuerdo de Bretton Woods.

En América Latina se plantea un acuerdo de concertación para devaluar la moneda con respecto al resto del mundo e implica un cambio en los acuerdos de libre comercio y la globalización. La región conformó las estructuras de comercio internacional de menor productividad y más deficitarias de Occidente. Ante todo, se requiere un modelo que revierta la tendencia creciente de Colombia y América Latina de conformar estructuras de comercio internacional deficitarias basadas en actividades de baja productividad y demanda.