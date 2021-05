Efemérides en Mayo

De vez en cuando, a la búsqueda de un tema para la columna, repaso el calendario de efemérides y descubro por ejemplo que en este mes de mayo, que ya se está acabando, contamos al menos siete fechas dignas de recordar.

El 2 de mayo de 1926, hace 95 años, se estrenó el primer largometraje de animación, y no se lo debemos a Walt Disney, quien por aquellas calendas sólo producía cortometrajes, sino a una pionera alemana, Lotte Reiniger. Las aventuras del príncipe Achmed dura 66′, está inspirado en pasajes de Las mil y una noches y es un prodigio de montaje de las 250.000 figuras que doña Reiniger recortó con sus tijeras durante cuatro años.

El 9 de mayo de 1921, hace cien, nació una de las heroínas de la resistencia alemana contra Hitler, Sophie Scholl, ejecutada en la guillotina cuando aún no había cumplido los 22: a ella le dediqué mi anterior columna en estas mismas páginas.

El 10 de mayo de 1921, también hace un siglo, se estrenó en Roma Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, y el teatro universal se enriqueció con una obra maestra insuperada hasta la fecha. Alguien que sabía tanto de teatro como Bernard Shaw la consideraba la más original y poderosa de todos los tiempos. Debe de ser cierto porque pese a que han transcurrido cien años, cada vez que uno asiste a su puesta en escena vuelve a sentir el espeluzno del misterio cuando los seis personajes avanzan por la platea y van subiendo al escenario. Hay autores que escriben para la eternidad.

El 12 de mayo de 1921, asimismo hace cien años, nació Joseph Beuys, uno de los más originales e influyentes artistas del siglo pasado, un alemán renano que tenía como lema “Todo es Arte”, incluso encerrarse durante tres días de 1974 (envuelto en fieltro y armado de un bastón) con un coyote salvaje en una galería neoyoquina. Pues todo es Arte, claro está.

El 24 de mayo de 1941 nació Bob Dylan, lo que quiere decir que el único cantautor que ha ganado el Nobel de Literatura cumplió el lunes la tierna edad de 80 primaveras, y el miércoles 26 habría cumplido 95 años Miles Davis, de no habernos dejado huérfanos hace tres décadas.

Last but not least, hoy se cumplen 60 años de la publicación en The Observer, un diario londinense, de “Los prisioneros olvidados”, un artículo del abogado Peter Benenson que condenaba las condiciones miserables en que, según la leyenda fundacional, vegetaban los presos portugueses por delitos de opinión bajo la dictadura de Salazar. Ese artículo fructificaría en la creación, el 1 de octubre del siguiente año, de Amnesty International, que en 1977, a los quince de estar en activo, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

No es nada mala la cosecha de efemérides en este mayo de 2021.