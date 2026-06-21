Home

Opinión
Columnistas
21 de junio de 2026 - 05:00 p. m.

Editorial en video: “Colombia es mucho más que sus líderes políticos”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 21 de junio, en el que reflexiona sobre la jornada electoral de la segunda vuelta, donde se va decidir el nuevo presidente de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

El Espectador

Conoce más

Temas Relacionados

PremiumEE

El Espectador

Editorial en video

Elecciones2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.