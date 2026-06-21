21 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Editorial en video: “Colombia es mucho más que sus líderes políticos”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 21 de junio, en el que reflexiona sobre la jornada electoral de la segunda vuelta, donde se va decidir el nuevo presidente de Colombia.
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