06 de septiembre de 2026 - 05:01 p. m.
Editorial en video: “Conviene el ‘sinceramiento’; se espera una ruta clara de acción”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 6 de septiembre, en el que reflexiona sobre la situación fiscal del país y la propuesta del Presupuesto General de la Nación presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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