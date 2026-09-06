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06 de septiembre de 2026 - 05:01 p. m.

Editorial en video: “Conviene el ‘sinceramiento’; se espera una ruta clara de acción”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 6 de septiembre, en el que reflexiona sobre la situación fiscal del país y la propuesta del Presupuesto General de la Nación presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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