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05 de abril de 2026 - 05:02 p. m.
Editorial en video: “El Banco Central no debe servir a los caprichos del mandamás”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de abril. Reflexiona sobre la decisión de Germán Ávila, ministro de Hacienda, de salirse de la junta directiva del Banco de la República y los choques del presidente Gustavo Petro frente a esta misma entidad.
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