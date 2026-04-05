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05 de abril de 2026 - 05:02 p. m.

Editorial en video: “El Banco Central no debe servir a los caprichos del mandamás”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de abril. Reflexiona sobre la decisión de Germán Ávila, ministro de Hacienda, de salirse de la junta directiva del Banco de la República y los choques del presidente Gustavo Petro frente a esta misma entidad.

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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 2 horas
Un B. de la República serio y objetivo no debió subir las tasas de interés cuando la inflación es manejable. Quieren estrangular la economía para tirarle la culpa a Petro. Carlos Lleras Restrepo nos enseñó a manejar la economía pero no era propiamente un monetarista extremo. Era precisamente un keynesiano estructuralista. Ahora Petro que también sabe economía defiende un modelo social fundado en un neo-keynesianismo que tiene creciendo el país a pesar de todos los bloqueos tributarios
mauricio mantilla(36315)Hace 3 horas
Desde el lenguaje del titular queda claro el tufillo del sectarismo. El presidente, no "el mandamas" y gobierno, no "capricho". Ese irrespeto deslegitima cualquier argumento que pueda tener algun valor
Alejandro Mazuera(31298)Hace 4 horas
Ahora resulta que la Junta del Banco de la República es como una especie de dios al que es imposible cuestionar. Una junta que sigue los dogmas neoliberales a rajatabla y que es contra evidente, puesto que bajó las tasas cuando subía la inflación con Duque y las subió cuando bajó con Petro. Esa es una junta en contra del pueblo y que sigue estrategias que ya han demostrado que solo generan pobreza
  • Olegario (51538)Hace 1 hora
    El dios es Petro para todos ustedes, tristes borregos fanatizados hasta donde termina la espalda y cambia de nombre.
Alejandro Mazuera(31298)Hace 4 horas
Ahora resulta que la Junta del Banco de la República es como una especie de dios al que es imposible cuestionar. Una junta que sigue los dogmas neoliberales a rajatabla y que es contra evidente, puesto que bajó las tasas cuando subía la inflación con Duque y las subió cuando bajó con Petro. Esa es una junta en contra del pueblo y que sigue estrategias que ya han demostrado que solo generan pobreza
Manuel(13692)Hace 6 horas
El banco de la republica esta tomado por la oligarquia y el espectador le sigue el juego sobre una supuesta neutralidad que hace tiempo perdio....
  • Olegario (51538)Hace 1 hora
    Oligarquía ni qué carajo! Cambien el libreto, la narrativa, mamertos.
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