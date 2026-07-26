26 de julio de 2026 - 05:56 p. m.
Editorial en video: “El presidente electo no debe posesionarse en zona militar”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 26 de julio, en el que reflexiona sobre la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar.
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