Home

Opinión
Columnistas
26 de julio de 2026 - 05:56 p. m.

Editorial en video: “El presidente electo no debe posesionarse en zona militar”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 26 de julio, en el que reflexiona sobre la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

El Espectador

Conoce más

Temas Relacionados

PremiumEE

El Espectador

#PremimEE

Abelardo de la espriella

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.