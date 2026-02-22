Editorial en video: “Es necesario rodear y cuidar las elecciones”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 22 de febrero. Reflexiona sobre la visceralidad que ha tomado el debate político y las amenazas de grupos criminales en medio del proceso electoral, puntos que afectan la democracia a pocos días del llamado a las urnas.
