07 de septiembre de 2025 - 05:21 p. m.

Editorial en video: “Grave precedente tras ataque en el Caribe”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de septiembre. Reflexiona sobre el conflicto que se vive actualmente en el Caribe, entre Estados Unidos y Venezuela: el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente cargaba droga y la muerte de sus once ocupantes en algún lugar entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

