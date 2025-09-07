Editorial en video: “Grave precedente tras ataque en el Caribe”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de septiembre. Reflexiona sobre el conflicto que se vive actualmente en el Caribe, entre Estados Unidos y Venezuela: el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente cargaba droga y la muerte de sus once ocupantes en algún lugar entre Venezuela y Trinidad y Tobago.