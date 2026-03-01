Editorial en video: “La Constitución no es el obstáculo a más democracia”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 1 de marzo. Reflexiona sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente y sus implicaciones para la democracia en un país tan dividido y un mundo tan convulsionado.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.