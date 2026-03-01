Home

01 de marzo de 2026 - 05:13 p. m.

Editorial en video: “La Constitución no es el obstáculo a más democracia”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 1 de marzo. Reflexiona sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente y sus implicaciones para la democracia en un país tan dividido y un mundo tan convulsionado.

