12 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Editorial en video: “La institucionalidad prevalece ante los delirios autoritarios”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 12 de julio, en el que reflexiona sobre las consecuencias que ha tenido y que podría haber generado el desconocimiento de los resultados electorales por parte del presidente saliente, Gustavo Petro.
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