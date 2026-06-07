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07 de junio de 2026 - 05:00 p. m.

Editorial en video: “Mala idea destruir el país antes de llegar a gobernarlo”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de junio, en el que reflexiona sobre los discursos de los candidatos y el clima electoral tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Helga66(40077)Hace 5 horas
Desconocer orden de juez en lugar de impugnar. Es abogado!!! Por Dios!! Y Petro es el presidente de la República y habla de fraude en las elecciones!!! Todo es absurdo.
BCongote(6iy15)Hace 7 horas
¿Por qué nos Gobiernan los Estúpidos? Bernardo Congote / Colombia junio 5 2026 “Estúpido: Adj. Notablemente torpe para entender las cosas”(i) La pregunta me la formuló mi hijo mayor. Y me dejó inquieto por varias horas. Tanto que llegué a pensar que responderla, podría exigir la remoción de algunos supuestos de la Ciencia Política. Por ejemplo la definición de aristocracia como “gobierno de los mejores”(ii). O aquella de que “… la educación ejercita al hombre en la virtud (para que)… sepa gober
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