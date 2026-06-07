07 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Editorial en video: “Mala idea destruir el país antes de llegar a gobernarlo”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de junio, en el que reflexiona sobre los discursos de los candidatos y el clima electoral tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete