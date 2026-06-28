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28 de junio de 2026 - 05:03 p. m.

Editorial en video: mensajes bienvenidos del presidente electo se deben refrendar con hechos

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 28 de junio, en el que reflexiona sobre los mensajes de bienvenida del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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