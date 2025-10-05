Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
05 de octubre de 2025 - 05:17 p. m.

Editorial en video: “No perdamos la humanidad para defender la humanidad”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de octubre y reflexiona sobre la interceptación del ejército israelí a la flotilla conformada por personas de distintos países y cuyo propósito era llevar ayuda humanitaria a la región es una muestra más, de tantas, de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no está dispuesto a escuchar las voces que le piden reconsiderar sus abusos de poder.

El Espectador

Conoce más

Temas Relacionados

PremiumEE

El Espectador

Editorial EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.