Editorial en video: “No perdamos la humanidad para defender la humanidad”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de octubre y reflexiona sobre la interceptación del ejército israelí a la flotilla conformada por personas de distintos países y cuyo propósito era llevar ayuda humanitaria a la región es una muestra más, de tantas, de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no está dispuesto a escuchar las voces que le piden reconsiderar sus abusos de poder.