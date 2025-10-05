Conoce más
05 de octubre de 2025 - 05:17 p. m.
Editorial en video: “No perdamos la humanidad para defender la humanidad”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de octubre y reflexiona sobre la interceptación del ejército israelí a la flotilla conformada por personas de distintos países y cuyo propósito era llevar ayuda humanitaria a la región es una muestra más, de tantas, de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no está dispuesto a escuchar las voces que le piden reconsiderar sus abusos de poder.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación