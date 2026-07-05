Home

Opinión
Columnistas
05 de julio de 2026 - 05:04 p. m.

Editorial en video: “No podemos aplazar el reto de enfrentar la angustia nacional”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de julio, en el que reflexiona sobre los retos en salud mental que enfrentan los colombianos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

El Espectador

Conoce más

Temas Relacionados

PremiumEE

El Espectador

Editorial en video

Salud mental

Gobierno Nacional

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.