05 de julio de 2026 - 05:04 p. m.
Editorial en video: “No podemos aplazar el reto de enfrentar la angustia nacional”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 5 de julio, en el que reflexiona sobre los retos en salud mental que enfrentan los colombianos.
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