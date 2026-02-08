Editorial en video: “No tenemos elecciones libres y a pocos parece importarles”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 8 de febrero, en el que señala que estas no han sido unas elecciones en paz. Pese a las garantías del Gobierno nacional sobre el aumento del pie de fuerza y el acompañamiento a los candidatos, las zonas más críticas del país siguen sometidas a la violencia, la manipulación y altos riesgos de fraude.