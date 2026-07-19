Editorial en video: “Seguimos aspirando a tener un Congreso deliberante”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 19 de julio, en el que reflexiona sobre si los legisladores que se posesionarán mañana aprendieron algo del Congreso de los últimos cuatro años. Además, ante el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, los congresistas que llegan al Capitolio Nacional reciben un país marcado por años de estancamiento legislativo.