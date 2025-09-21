No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
21 de septiembre de 2025

Editorial en video sobre las sentencias de la JEP y el paso a la reconciliación

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 21 de septiembre. Reflexiona sobre las tres posibles formas equivocadas de responder a las sentencias de la JEP: verlas como impunidad, asumirlas con resignación o defenderlas ciegamente. Asimismo, destaca los avances de la justicia transicional en audiencias, hallazgos de desaparecidos y espacios de reconocimiento y subraya que el reto es que las sanciones sí reparen a las víctimas.

