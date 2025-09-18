¿Cómo está la democracia en Colombia?

El reciente informe sobre el Estado global de la democracia 2025 de IDEA Internacional presenta unas cifras muy preocupantes. Entre estas se destaca un retroceso sin precedentes de nueve años consecutivos desde la publicación del primer informe, en 1975. En particular, sobresalen la libertad de prensa, la erosión de la credibilidad en las elecciones y los desafíos que estos tienen, una participación electoral en descenso, debilitamiento de los controles institucionales y del Estado de Derecho y de la separación de poderes.

El informe atribuye estos resultados a una polarización creciente, la desinformación y manipulación de...