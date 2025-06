De reto en reto

"No solo los antioqueños sino personas de todo el país vieron en este hecho una afrenta y un desafío a las autoridades y los ciudadanos": Elisabeth Ungar Bleier. Foto: Paulina Mesa Loaiza

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varios gobernantes han optado por utilizar los retos a las instituciones y a los ciudadanos como estrategia para llamar la atención y generar reacciones de apoyo o rechazo a sus programas y proyectos. Con frecuencia estos se traducen en más polarización y generan choques entre diferentes instancias del Estado.

La convocatoria de una consulta popular por la negativa del Congreso de aprobar la reforma laboral, y el posterior “decretazo” expedido por el presidente Gustavo Petro, son ejemplos de esto. A renglón seguido, una vez superadas diferencias y se aprobó la reforma, nuevamente el jefe de Estado decidió convocar una Asamblea Popular Constituyente.Otro desafío.

Estas propuestas generaron debates entre el presidente y los partidos que apoyan al Gobierno, por un lado, y las Cortes y el registrador Nacional del Estado Civil, por el otro. No se trata simplemente de opiniones diferentes, sino de visiones de fondo sobre el ejercicio del poder y de la democracia misma.

Otro ejemplo es el nombramiento de Alfredo Saade como jefe de Gabinete del Gobierno. Este señor se ha caracterizado por afirmaciones públicas claramente polarizantes y antidemocráticas. Por ejemplo, ha propuesto la cerrar el Congreso y medios de comunicación, y ha apoyado la reelección del presidente. Nuevamente, es un reto que radicaliza el debate público, un mensaje que busca distraer lo que muchos consideran pobres resultados del Gobierno, teniendo en cuenta que faltan 9 y 11 meses para las elecciones de congreso y presidenciales, respectivamente.

En otro ámbito, igualmente retadora fue la invitación a un grupo de jefes de criminales a compartir tarima con él en un evento masivo en Medellín. Todos lucían una camisa blanca y pantalón negro, iguales a los del presidente. No es claro el mensaje que quiso transmitir, pero no solo los antioqueños sino personas de todo el país vieron en este hecho una afrenta y un desafío a las autoridades y los ciudadanos. Muchos se preguntan qué busca el presidente con estas acciones. Lo que sí es evidente es que ponen en riesgo el futuro democrático de Colombia.

Posdata. A propósito de lo que dijo el presidente Petro en su mensaje el día del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe, sobre que su madre, quien fue asesinada, era árabe. Afirmaciones como esta pueden generar violencia contra personas de otras religiones o nacionalidades, y tienen claros tintes discriminatorios, xenofóbicos e incluso antisemitas. No hace diferencia que Diana Turbay fuera árabe. Otra víctima de esto fue Gabriel Turbay Abunader quien, por lo demás, no tiene parentesco ni con el expresidente Turbay Ayala ni con Miguel Uribe. Como lo describe en su libro El presidente que no fue: La historia silenciada de Gabriel Turbay la escritora Olga Lucía González, Gabriel Turbay, un liberal profundamente progresista, no llegó a la Presidencia de la República en 1946 por ser “turco”. Y en el ámbito personal, quiero mencionar que Juan Gabriel Vásquez, a quien admiro mucho como escritor, en dos de sus libros se refiere a mi padre como un “librero judío”. Y menciono esto porque él nunca negó su origen, sino que fue precisamente por eso que perdió a sus padres y a su hermano. Tampoco hizo una diferencia para que no le hubiera dejado un importante legado cultural al país que lo acogió.