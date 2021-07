El Congreso: un paquetazo

Recientemente el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió al Ministerio de Salud con el apelativo del título de esta columna para señalar lo que en su opinión ha sido el desacertado manejo de esta entidad de la crisis causada por el COVID-19. No quiero caer en generalizaciones y por eso debo aclarar que al utilizar esta palabra no me refiero a todos los miembros del Congreso. No son pocos los que han trabajado con seriedad, pensando en el país y ejerciendo con dignidad y responsabilidad sus cargos. Lo hago para hablar de los congresistas que durante esta legislatura les dieron la razón a tantos ciudadanos para quienes ellos representan lo peor de la clase dirigente del país, en particular de los políticos. En medio de una de las peores crisis económicas y fiscales de las últimas décadas, las mayorías aprobaron varios proyectos que pueden empeorar aún más la situación. Las reformas a la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la justicia contemplan incrementos sustanciales de sus nóminas. Por ejemplo, se crean las defensorías en 1.000 municipios, una figura que a todas luces resulta cuestionable teniendo en cuenta que en estos territorios están los personeros municipales, que desempeñan funciones similares.