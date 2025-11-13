Es hora de asumir responsabilidades políticas

“Lo que tanto criticaba el jefe de Estado como senador y candidato, se repite sin vergüenza alguna”: Elisabeth Ungar Bleier. Foto: EFE - Carlos Ortega

A escasos cuatro meses de las elecciones parlamentarias y seis para elegir al presidente, es hora de que los partidos, los candidatos, el Gobierno, las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio libre del derecho a elegir y ser elegidos asuman a fondo sus responsabilidades. Esto también nos compete a las y los ciudadanos, quienes finalmente somos los que vamos a elegir a nuestros gobernantes.

No obstante, el panorama no parece fácil. Hay varios nubarrones que presagian tormentas: la violencia que no cesa de cobrar vidas de personas inocentes, de militares, líderes y lideresas sociales, amenazas y atentados contra...