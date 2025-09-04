Gobernabilidad y gobernanza, dos pilares de la democracia

Resume e infórmame rápido

El comienzo anticipado de la campaña electoral es una oportunidad para que candidatos y ciudadanos reflexionemos sobre los riesgos que enfrenta la democracia y propongan acciones y soluciones para fortalecerla y protegerla. Esto no solo nos atañe a quienes pensamos que, aun con sus falencias, es la mejor forma de gobierno. Hay muchas personas que sienten un desencanto con lo que esta les ofrece. Expectativos insatisfechas, las promesas incumplidas, la ineficiencia del gobierno, la corrupción, la violencia, la desigualdad, la pobreza, la polarización, el desprestigio de la política, los políticos y los partidos, incluso el desacato de las reglas de juego y crisis institucional son solo algunas de las razones de la desconfianza e incluso pueden avivar la violencia física y verbal. Y también para que los electores voten por candidatos con posturas extremas y populistas, aun sacrificando la democracia, si estos solucionan estos problemas.

Por eso, entender qué es y cómo funcionan la gobernabilidad y la gobernanza en un país es útil para analizar y evaluar el estado de la democracia, los logros y desaciertos del Estado, incluso para implementar soluciones a los problemas que obstaculizan o que incluso la ponen en riesgo.

La gobernabilidad es la capacidad del gobierno para tomar decisiones y ejecutarlas de manera efectiva, garantizando estabilidad institucional y apoyo de la ciudadanía. La gobernanza es la forma como deferentes actores y sectores, Estado, sector privado, sociedad civil y comunidades participan en la toma de decisiones, lo cual les da legitimidad y fortalecen la democracia.

Cuando la gobernabilidad falla, las instituciones enfrentan bloqueos, los gobiernos no pueden responder a las demandas sociales y se profundiza la desconfianza en los políticos. Cuando la gobernanza se deteriora, se restringe la participación, se intensifica la captura del estado por intereses particulares. Y cuando ambas se debilitan al tiempo, se incrementan la crisis de legitimidad, la parálisis y las posibilidades de salidas autoritarias y populistas.

Por eso es necesario mejorar la capacidad de acción del Estado para facilitar y garantizar espacios de participación plural, incluyente y transparente, y que los actores sociales, los medios de comunicación, los empresarios, la sociedad civil y los ciudadanos participen activamente en esos procesos.

La democracia no puede sobrevivir solo con elecciones periódicas: necesita, además, el equilibrio y separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho, a la constitución y las leyes. Pero necesita, además, tener la capacidad de actuar y de tomar decisiones, y procesos incluyentes de decisión; es decir, gobernabilidad y gobernanza. Estas no son opuestas: son dos pilares que la sostienen y la protegen.

Posdata. Es inconcebible que la Corte Suprema de Justicia presente una terna de uno al Senado para que de este elija al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto no solo va en contra de la ley que establece que, como mínimo, debe haber paridad: a esto se suma que el probable ganador tiene serios cuestionamientos.