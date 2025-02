‘La culpa la tienes tú’

“Los presidentes, como todo funcionario público, tienen la obligación de responder por sus actuaciones y omisiones”: Elisabeth Ungar Bleier. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

“No me eche la culpa a mí, culpable no he sido yo. Tú tienes toda la culpa de todo, todo lo que pasó”, Los Palmeras.

El título y la cita que encabezan este artículo corresponden a la letra de una canción de Los Palmeras, un cuarteto de cumbia argentina, y me llevaron a recordar lo que sucedió en el ampliamente comentado consejo de ministros televisado hace unas semanas. Es un reflejo de lo que cientos de colombianos presenciamos: un presidente que omitió asumir sus responsabilidades como presidente de la República con relación a lo que describió como una pobre ejecución de las metas y proyectos del Gobierno.

Sin embargo, según el jefe de Estado, la responsabilidad no ha sido de él, y procedió a acusar de esto a sus ministros y a otros altos funcionarios. A esto se suma la deslealtad y acusaciones a algunos de sus más leales alfiles y aliados de traicionar su proyecto. Los presidentes, como todo funcionario público, tienen la obligación de responder por sus actuaciones y omisiones. También tienen responsabilidad política con sus electores y con el país en general. Por esta razón, muchos hemos considerado inaceptables los nombramientos de Armando Benedetti —acusado por presuntos hechos de corrupción y maltrato a las mujeres, entre otras, a su actual esposa— como jefe de gabinete, y de funcionarios sin experiencia o cuestionadas por sus actuaciones. También que le haya otorgado de manera expedita la nacionalidad colombiana a un ciudadano catalán, sin averiguar o soslayar su presunto pasado cuestionable.

Llama la atención que el presidente, quien lideró en el pasado como senador la lucha contra la corrupción, y que gracias a ello puso en evidencia algunos de los peores casos de este flageo de las últimas décadas y que luego fue una de las prioridades programáticas de su posible gobierno, nombre colaboradores con investigaciones relacionados con este tipo de hechos. Esto motivó la más grave crisis ministerial en mucho tiempo. No es casual que la ministra saliente de Medio Ambiente, Susana Muhamad, entre otros, haya presentado su renuncia al cargo manifestando la imposibilidad de sentarse en la misma mesa con el mencionado funcionario y otros, por el maltrato verbal a varios de ellos.

Un gobernante que le incumple a quienes creyeron en sus propuestas, tanto a sus electores como a quienes aun sin haber votado por él reconocimos que algunos de los elementos esenciales de sus propuestas, en la necesidad de promover cambios de fondo en políticas sociales y en las formas de acceder al poder y de ejercerlo, minan la credibilidad en la democracia y abren compuertas a opciones extremas. No sería el primer caso. Milei en Argentina o Trump en los Estados Unidos son solo dos ejemplos.

Poner en riesgo la gobernabilidad de un país como Colombia, agobiado por la violencia, el desplazamiento, el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, del abandono del Estado en los territorios, de incertidumbre y por la corrupción es irresponsable. En lugar de seguir desconociendo los graves problemas de gobernabilidad que enfrenta su Gobierno, el presidente debería reconocer su responsabilidad y, como dice la canción, aceptar que la culpa no le es ajena y tomar decisiones para enderezar el camino. La soberbia no es una buena consejera.