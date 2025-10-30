Lo bueno, lo malo y lo feo de la consulta del Pacto Histórico

“Lo malo de este proceso electoral fue el papel determinante de las y los influenciadores”: Elisabeth Ungar Bleier. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hay análisis y opiniones encontradas sobre los resultados de Pacto Histórico el pasado 26 de octubre. Lo bueno es que el resultado evidenció que se trata de una colectividad política fuerte, organizada, y disciplinada. Esto es bueno para el Pacto y bueno para la democracia, porque demuestra que hay garantías para expresiones políticas e ideológicas diferentes. Además, fue un ejemplo de cómo la democracia interna rinde sus frutos y los fortalece.

Los 2,7 millones de votos lo perfilan como un sector político con opciones de tener un buen desempeño en las elecciones de 2026, sobre todo en los comicios en los que se va a elegir nuevo Congreso. Esto debería ser un ejemplo para todos los partidos para evitar su dispersión, la proliferación de precandidatos y candidatos que solo conduce a su debilitamiento, a la confusión y el desencanto de los ciudadanos. Además, fueron unas elecciones que se desarrollaron en paz, y que garantizaron el derecho a elegir y ser elegidos bajo las reglas de esta modalidad electoral.

Es cierto que los votos fueron un poco inferiores a las consultas realizadas en 2018 y 2022 para elegir al Senado y la Cámara de Representantes, pero precisamente por eso el número de aspirantes era mucho más grande. El reto que tienen ahora el Pacto y los candidatos de izquierda será respetar las reglas del juego que se definan y el ejercicio de democracia interna que se vio en estos comicios.

Lo malo de este proceso electoral fue el papel determinante de las y los influenciadores. Esto no es una novedad y la tendencia es que se incremente a nivel mundial, pero no se deben minimizar los riesgos. Si bien esto puede ser visto como una forma de acercar a los ciudadanos, en particular a los jóvenes a la política, ellos también son los más vulnerables a la manipulación. Además, para muchas personas, los influenciadores son su única fuente de información Esto conlleva riesgos éticos que afectan el ejercicio de la democracia, el incremento de las noticias falsas, la violencia verbal y física, la opacidad del origen y el manejo de los recursos que se invierten en estas actividades; además, empobrece los debates programáticos de los candidatos.

Finalmente, lo feo. Las críticas del presidente Gustavo Petro al registrador Hernán Penagos y a la entidad que dirige. Uno de los argumentos es que no hubo suficientes mesas de votación; sin embargo, el funcionario informó que el número había sido acordado con el Pacto Histórico. No es la primera vez que el jefe de Estado pone en tela de juicio el accionar del registrador e incluso ha insinuado que no están dadas las condiciones para evitar el fraude en las elecciones que se avecinan. Además de irresponsables, son aseveraciones sin fundamento y peligrosas que pueden abonar el terreno en caso de una derrota electoral de la izquierda en los comicios del 2026, aduciendo que hubo fraude. Esto produce desconfianza en los ciudadanos y puede ser un detonante de la violencia.

Nota. En el Proyecto Cultural Laguna, en Ciudad de México, estaba esta placa: “Erigido en 1993 por el Congreso de Médicos por la Paz. Mutilado en 2023, como si con ello se pretendiera también arrancar la memoria y los sueños de un momento, de un recuerdo. En la actualidad los conflictos se han intensificado, difuminando cualquier horizonte alentador. Queda en nuestras manos suprimir estas amenazas para evitar sombras que silencien nuestro presenta. Que el vacío y la ausencia, aquí visibles, nos recuerde que la paz no es una herencia perpetua sino una construcción constante”.