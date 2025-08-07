No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Reír o llorar?

Elisabeth Ungar Bleier
07 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“¿Acaso se puede ser excesivamente democrático? Lo que sí se puede ser es poco o nada democrático”: Elisabeth Ungar Bleier.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hay ocasiones en las que uno no sabe si es mejor reír o llorar. Eso fue lo que me sucedió el pasado domingo leyendo la entrevista en El Espectador al jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade. Pero preferí reír porque pensé que estaba leyendo una sátira o un mal chiste. Cuando el entrevistador le preguntó si el Gobierno reconocía algún error, respondió lo siguiente: “Creo que el error que hemos cometido es de pronto trabajar de cerca con la oposición, no haber sido fuertes y haber tenido la mano más firme de haber sacado de los cargos a la oposición, sino que el presidente es excesivamente democrático y hay que...

enriqueparra1978(84821)Hace 53 minutos
Los comentaristas fallan en su percepción de la realidad. De un lado perdonan todo a la derecha excluyente y arbitraria, del otro tachan de poco demócrata al Presidente Petro que le está dando garantías a todos los colombianos, incluso a los que mienten sobre su gobierno. Hay periodistas inclinados ante el poder y la riqueza, que no ejercen su derecho a la libre expresión sino que tratan de manipular la información en favor de la derecha, sin juzgar sus malos gobiernos.
  • falondrez(36560)Hace 18 minutos
    El que está sesgado es el comentario. La columnista hace un análisis y da su opinión de la entrevista a un personaje impresentable que da vergüenza pensar que hace parte del desgobierno… pero ¿qué podría esperarse ? Parece que ya no encuentran quien les acepte los cargos.
