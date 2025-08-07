“¿Acaso se puede ser excesivamente democrático? Lo que sí se puede ser es poco o nada democrático”: Elisabeth Ungar Bleier. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hay ocasiones en las que uno no sabe si es mejor reír o llorar. Eso fue lo que me sucedió el pasado domingo leyendo la entrevista en El Espectador al jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade. Pero preferí reír porque pensé que estaba leyendo una sátira o un mal chiste. Cuando el entrevistador le preguntó si el Gobierno reconocía algún error, respondió lo siguiente: “Creo que el error que hemos cometido es de pronto trabajar de cerca con la oposición, no haber sido fuertes y haber tenido la mano más firme de haber sacado de los cargos a la oposición, sino que el presidente es excesivamente democrático y hay que...