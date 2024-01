Si por acá llueve, por allá no escampa

Mi última columna fue sobre los riesgos que enfrenta la democracia en América Latina. Desde entonces, he tenido acceso a varios artículos y estudios sobre los peligros que enfrenta la democracia a escala mundial. A riesgo de ser monotemática, en esta ocasión me referiré a este tema no solo por su relevancia política, sino por el impacto que el surgimiento o la consolidación de gobiernos autocráticos puede tener en libertades y derechos políticos, económicos y sociales que han sido tan difíciles de conquistar y mantener.

De acuerdo con el informe “Un orden global inestable”, preparado por la directora general del reciente Foro de Davos, los principales riesgos para la democracia en 2024 son, en primer lugar, la desinformación, las narrativas polarizantes, los extremismos, el cambio climático y la incertidumbre económica. A estos factores le agregan la inteligencia artificial. la inflación, la recesión y las migraciones forzadas (elEconomista). Todos estos factores seguramente van a incidir en las elecciones que tendrán lugar este año en casi 100 países, que albergan cerca de la mitad de la población mundial y contribuyan a consolidar tendencias autocráticas que van en aumento. Incluso en países de larga tradición democrática como Francia, Alemania y Países Bajos, que se sumarían a Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, entre otros.

El portal Politico desarrolla el mismo tema en un reciente artículo titulado “La democracia está en riesgo en el año de la bonanza electoral”. Incluso habla de una “prueba existencial” y se pregunta si el 2024 es el año cuando la democracia transitará hacia la autocracia. Si bien la respuesta a esta pregunta es incierta, no es descabellado considerarla. Según un informe de 2023 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, “Hay más autocracias cerradas que democracias liberales por primera vez en dos décadas”. Finalmente, Freedom House, un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que investiga sobre las democracias y el estado de derecho en el mundo, advierte sobre la posibilidad de que, si gana Donald Trump, en Estados Unidos se geste, poco a poco, el debilitamiento y la toma de las instituciones democráticas. El principal objetivo serían los órganos judiciales y los medios de comunicación, con quienes el candidato ha casado peleas por considerarlos incómodos a sus intereses.

Millones de personas en el mundo están expuestas a la posibilidad de vivir bajo la sombrilla de dictaduras y revivir historias que causaron mucho dolor, pérdida de vidas humanas e incluso la aniquilación de instituciones que se convirtieron en el soporte de la democracia y de los valores que esta encarna. Ojalá esto solo sea una pesadilla y no la realidad.

Nota: Piedad Córdoba fue una mujer valiente, aguerrida y controversial, que trabajó incansablemente por alcanzar la paz. Sin duda, quedan preguntas sin respuesta sobre algunas de sus actuaciones, pero lo incuestionable es que muchos secuestrados por las extintas FARC-EP le deben a ella su liberación e incluso la vida. Ese es uno de sus mayores legados.