Un cuatrienio para no olvidar

“Vote sí, Anatolio” y “El que no sienta garantías o cree que le van a hacer fraude no debería presentarse”, son frases que ejemplifican el desdén y el irrespeto de algunos servidores públicos hacia la democracia y los riesgos que la acechan. La primera fue la orden vociferante que le impartió Jennifer Arias, del Centro Democrático, presidenta de la Cámara de Representantes, a su copartidario Anatolio Hernández para que votara a favor de la modificación de la Ley de Garantías. Este mico fue incluido en la Ley de Presupuesto a sabiendas de que muy seguramente será declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, pero que cuando esto suceda el daño estará hecho. El artículo elimina la prohibición de realizar contratos interadministrativos en el período preelectoral; por esta vía se abren las compuertas a la corrupción y se fortalece el clientelismo. Esto beneficia a los partidos y caciques regionales que tradicionalmente han manejado los hilos de la contratación. El episodio nos recuerda a la tristemente célebre Yidis Medina, quien votó a favor de la reelección del expresidente Uribe a cambio de prebendas burocráticas. La diferencia es que lo de Anatolio sucedió a plena luz del día.

La segunda frase fue pronunciada por Alexánder Vega, registrador nacional del Estado Civil, en respuesta a las preocupaciones expresadas por sectores de la oposición por la falta de garantías electorales. A esto se suman sus polémicas declaraciones cuestionando el censo electoral avalado por el DANE al afirmar que en Colombia hay más habitantes que los que reporta esta entidad. En ambos casos se pone en entredicho la idoneidad, la voluntad y la imparcialidad del funcionario para garantizar el derecho a elegir y ser elegido, y de velar por la transparencia en los comicios. Conminar a quienes sienten que no tienen garantías para participar en las próximas elecciones a no hacerlo significa coartarles de antemano sus derechos. De otra parte, afirmar, a pocos meses de las elecciones, que hay más habitantes de los que registra el censo contribuye a aumentar la desconfianza de los ciudadanos en el sistema electoral y la de quienes aspiran a ser elegidos, en particular la de los candidatos de los partidos pequeños y de la oposición. En la medida en que el censo determina el umbral electoral, que es proporcional al número de habitantes, en caso de ser ciertas estas afirmaciones, hasta ahora no demostradas, o de pretender cambiar los datos, se incrementaría el umbral. Esto favorece a los partidos más grandes, que tienen maquinarias y clientelas establecidas. ¿A quién le está habiendo el favor el señor Alexánder Vega?

Hechos como estos, sumados a la cooptación y captura del Congreso, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional; la promulgación, eliminación de leyes o las reformas a la Constitución para favorecer intereses particulares por parte del actual Gobierno y su partido; y los asesinatos de cientos de líderes sociales y desmovilizados, hacen que este cuatrienio pase a la historia reciente como uno de los más críticos en términos de las amenazas a la democracia y al Estado de derecho en Colombia. Un cuatrienio para no olvidar.