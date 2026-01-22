Logo El Espectador
Un panorama electoral con grandes retos

Elisabeth Ungar Bleier
22 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

El proceso electoral de 2026 genera mucha incertidumbre y debe superar grandes retos. La polarización exacerbada, miles de candidatos aspirando a ser elegidos, egos personales que impiden consolidar propuestas concretas de los partidos y de los aspirantes. A esto se suma el uso masivo de las redes sociales –muchas de ellas sin usuario identificable– además del acoso emocional y judicial a las personas que se atreven a denunciar actuaciones ilegales e incluso criminales de sujetos que aspiran a ser elegidos.

De otra parte, el informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) para la Octava Comisión Nacional de...

