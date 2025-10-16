Un panorama electoral confuso

A cinco meses de las elecciones para Congreso y siete para las presidenciales, es importante reflexionar sobre qué gobernantes necesita el país. En Colombia esto no es fácil de hacer. Con más de cien precandidatos presidenciales y cientos de aspirantes al Congreso, el proceso electoral se vuelve muy confuso. Esto, contrario a lo que muchos piensan, no significa que la democracia esté fortalecida. En cambio, pone en evidencia un sistema de partidos fraccionado, atomizado, desarticulado y personalista.

A esto se suman los más de setenta nombres que se presentan como independientes y que optaron por la recolección de firmas. Unos...