Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un panorama electoral confuso

Elisabeth Ungar Bleier
Elisabeth Ungar Bleier
16 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

A cinco meses de las elecciones para Congreso y siete para las presidenciales, es importante reflexionar sobre qué gobernantes necesita el país. En Colombia esto no es fácil de hacer. Con más de cien precandidatos presidenciales y cientos de aspirantes al Congreso, el proceso electoral se vuelve muy confuso. Esto, contrario a lo que muchos piensan, no significa que la democracia esté fortalecida. En cambio, pone en evidencia un sistema de partidos fraccionado, atomizado, desarticulado y personalista.

A esto se suman los más de setenta nombres que se presentan como independientes y que optaron por la recolección de firmas. Unos...

Elisabeth Ungar Bleier

Por Elisabeth Ungar Bleier

Conoce más

Temas recomendados:

Elecciones en Colombia

Gobierno Petro

Política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.